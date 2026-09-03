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Θεσσαλονίκη: Κλείνουν το Σάββατο οχτώ σταθμοί του μετρό λόγω των κινητοποιήσεων για τη ΔΕΘ

Φωτογραφία: Intime
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THESTIVAL TEAM

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Κλειστοί θα παραμείνουν από το μεσημέρι του Σαββάτου (05/09) οχτώ σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγελθεί για την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από τις 15:00 το μεσημέρι θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών: «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι», «Πανεπιστήμιο», «Παπάφη», «Ευκλείδης».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Thema:

“Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, από τις 15.00, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι», «Πανεπιστήμιο», «Παπάφη» και «Ευκλείδης», οι οποίοι θα παραμείνουν κλειστοί.

Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του κοινού”.

Μετρό Θεσσαλονίκης

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