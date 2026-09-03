Θεσσαλονίκη: Κλείνουν το Σάββατο οχτώ σταθμοί του μετρό λόγω των κινητοποιήσεων για τη ΔΕΘ

Κλειστοί θα παραμείνουν από το μεσημέρι του Σαββάτου (05/09) οχτώ σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγελθεί για την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από τις 15:00 το μεσημέρι θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών: «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι», «Πανεπιστήμιο», «Παπάφη», «Ευκλείδης».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Thema:

“Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, από τις 15.00, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι», «Πανεπιστήμιο», «Παπάφη» και «Ευκλείδης», οι οποίοι θα παραμείνουν κλειστοί.

Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του κοινού”.