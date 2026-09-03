Ευ. Βενιζέλος για 3η Σεπτέμβρη: Ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ είναι και πάλι αναγκαίο

Την καθοριστική συμβολή του ΠΑΣΟΚ στη πορεία της χώρας σ΄όλη τη περίοδο της Μεταπολίτευσης και την αναγκαιότητα να είναι ισχυρό και σήμερα, τονίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος , πρώην πρόεδρος του κόμματος σε χαιρετιστήριο μήνυμά του για την επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου.

«Η επέτειος της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ δεν είναι κομματικό γεγονός αλλά πρόσκληση ιστορικού αναστοχασμού και στοχασμού για το μέλλον του τόπου, πρόσκληση που απευθύνεται σε όλη την ελληνική κοινωνία η οποία, σε μεγάλο βαθμό, οφείλει τη διαμόρφωσή της στο ΠΑΣΟΚ με τα θετικά και τα αρνητικά της μακράς μεταπολιτευτικής περιόδου που τέμνεται από τη δοκιμασία της οικονομικής κρίσης», αναφέρει ο κ. Βενιζέλος σημειώνοντας: «Η δοκιμασία αυτή μείωσε τα εκλογικά αλλά αύξησε τα ιστορικά μεγέθη του ΠΑΣΟΚ της ευθύνης, του εθνικού και όχι του κομματικού προτάγματος».

Υπογραμμίζει πώς «αυτό το ΠΑΣΟΚ, θεσμικό και επίκαιρο, προγραμματικό και υπεύθυνο, είναι εγγυητής ενός αξιακού συστήματος που δοκιμάζεται πανταχόθεν και σε όλα τα επίπεδα: της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της κοινωνικής συμπερίληψης, της εθνικής ενότητας, της προόδου. Ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ είναι συνεπώς και πάλι αναγκαίο».