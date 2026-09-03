Νέα εποχή για το κολυμβητήριο του ΚΑΠΠΑ 2000 στην Περαία – Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων

Μία νέα «σελίδα» γυρίζει για τις αθλητικές εγκαταστάσεις ολυμπιακών προδιαγραφών του ΚΑΠΠΑ 2000 στην Περαία.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Ιωάννη Βρούτση, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου, του Δήμου Θερμαϊκού και της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΚΟΕ).

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του Αναπληρωτή Υπουργού, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του ΚΑΠΠΑ 2000, ενημέρωση για τις δυνατότητες αξιοποίησης του κολυμβητηρίου και συνάντηση με εκπροσώπους των κολυμβητικών σωματείων της Θεσσαλονίκης. Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις εκπροσώπων των τριών φορέων και η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας.

Η συμφωνία, διάρκειας ενός έτους, εξασφαλίζει στον Δήμο το ποσό των 90.000 ευρώ ετησίως για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων του κολυμβητηρίου. Η εξέλιξη αυτή δίνει ξανά πνοή στην εγκατάσταση, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι το θερμαινόμενο κολυμβητήριο θα καλύψει με επάρκεια τις ενεργειακές του ανάγκες καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα.

Με γνώμονα την ισόρροπη ανάπτυξη του αθλητισμού, η χρήση της πισίνας θα κατανεμηθεί με δίκαιο και ανταποδοτικό τρόπο. Συγκεκριμένα:

4 από τις 8 διαδρομές του κολυμβητηρίου παραχωρούνται στην Ομοσπονδία για την κάλυψη των αναγκών προπόνησης κολυμβητικών σωματείων της Θεσσαλονίκης.

οι υπόλοιπες 4 διαδρομές διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών των δημοτών, ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ), καθώς και των τοπικών συλλόγων του Δήμου Θερμαϊκού.

Με αφορμή την υπογραφή, ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, κ. Θεόδωρος Τζέκος, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για αυτό το νέο βήμα, το οποίο αποδεικνύει στην πράξη τη βούλησή μας να δώσουμε ξανά ζωή στο ΚΑΠΠΑ 2000. Η συμφωνία αυτή είναι μόνο η αρχή, καθώς πρωταρχικός μας στόχος παραμένει η πλήρης αξιοποίηση και των υπόλοιπων εγκαταστάσεων του συγκροτήματος. Ήδη εργαζόμαστε μεθοδικά για την ένταξή τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα που θα επιτρέψουν τη ριζική βελτίωση όλων των υποδομών, ώστε να αποδοθούν σύγχρονες και ασφαλείς στους πολίτες του Δήμου μας.»