Επεισοδιακή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικού – Προσπάθησε να διαφύγει πεζός

Στη σύλληψη ενός 36χρονου αλλοδαπού, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε μεταφορά παράτυπων μεταναστών, προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Ο 36χρονος εντοπίστηκε μετά από καταδίωξη, ενώ στο όχημά του βρέθηκαν τρεις αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικοι.

Σε βάρος του ανωτέρω σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου, που διενεργεί την προανάκριση.

Συγκεκριμένα, βραδινές ώρες χθες (03-09-2026), ο ανωτέρω εντοπίστηκε να κινείται με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στην Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Καβάλας, ενώ όταν πραγματοποιήθηκαν σήματα για διενέργεια ελέγχου, εκείνος δε συμμορφώθηκε σε αυτά και ανέπτυξε ταχύτητα. Στη συνέχεια ακινητοποίησε το όχημα και προσπάθησε να διαφύγει, πλην όμως συνελήφθη έπειτα από πεζή καταδίωξη, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε.

Στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και συγκεκριμένα στον χώρο των αποσκευών, βρέθηκαν τρεις αλλοδαποί (εκ των οποίων 2 ανήλικοι), στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων.

Κατασχέθηκαν το παραπάνω όχημα μεταφοράς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.