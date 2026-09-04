MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος: Ανετράπη μοτοσικλέτα στο ύψος της μαρίνας Φλοίσβου

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Μαρίνας του Φλοίσβου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ μοτοσικλέτα ανετράπη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του αναβάτης.

Στο σημείο βρίσκονται περιπολικά της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ σπεύδει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η κυκλοφορία των οχημάτων παρουσιάζει προβλήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα, με τους οδηγούς που κινούνται στην παραλιακή να χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Λεωφόρος Ποσειδώνος Τροχαίο ατύχημα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 20 ώρες πριν

Συναγερμός από τον ΟΗΕ: Προβλέπει ένα φαινόμενο Ελ Νίνιο “πολύ ισχυρής έντασης” τους επόμενους 5 μήνες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Ηγουμενίτσα: “Ο 29χρονος είναι βαθιά συντετριμμένος, μετά τον τραυματισμό της 24χρονης έσπευσε κοντά της” λέει ο δικηγόρος του

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Σερβία: Μεταφέρθηκε στο Βελιγράδι η σορός του εγκληματία πολέμου Ράτκο Μλάντιτς

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Εμμανουήλ Καραλής: “Μία μέρα μπορεί να κάνω παγκόσμιο ρεκόρ” – Τι είπαν μαζί με τον Ντουμπλάντις για τις “μάχες” τους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Μαραθώνας: “Μου έλεγε ότι την είχε βάλει σε ίδρυμα”, λέει ο γιος της 68χρονης που έθαψε τη μητέρα της για να εισπράττει την σύνταξη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Σδούκου: Μετά την ομιλία Τσίπρα, ξεκίνησαν τα δύσκολα για τα στελέχη του, που καλούνται τώρα να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα