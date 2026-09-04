Τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος: Ανετράπη μοτοσικλέτα στο ύψος της μαρίνας Φλοίσβου
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THESTIVAL TEAM
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Μαρίνας του Φλοίσβου.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ μοτοσικλέτα ανετράπη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του αναβάτης.
Στο σημείο βρίσκονται περιπολικά της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ σπεύδει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Η κυκλοφορία των οχημάτων παρουσιάζει προβλήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα, με τους οδηγούς που κινούνται στην παραλιακή να χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
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