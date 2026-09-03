Βόλος: Έγκυος, θύμα άγριας βίας από τον σύντροφο της – Την έσωσε η γειτόνισσα

Θύμα άγριας βίας από τον 28χρονο σύντροφό της έπεσε μία 22χρονη έγκυος στον Αλμυρό, μετά από καuγά που ξέσπασε μεταξύ τους για ασήμαντη αιτία. Για καλή της τύχη, γειτόνισσα βρέθηκε μπροστά στο περιστατικό και κάλεσε αμέσως την Αστυνομία. Ο 28χρονος συνελήφθη και σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Το περιστατικό σύμφωνα με την ιστοσελίδα gegonota.news σημειώθηκε στις 30 Αυγούστου, στο σπίτι όπου διαμένει το ζευγάρι στον Αλμυρό. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ισχυρίστηκε η γειτόνισσα, η οποία ήταν παρούσα στο επεισόδιο μεταξύ του ζευγαριού, ξέσπασε άγριος καυγάς για ασήμαντη αιτία και η κατάσταση πήρε πολύ γρήγορα επικίνδυνη τροπή.

Ο 28χρονος επιτέθηκε στην 22χρονη σύντροφό του, η οποία είναι έγκυος και την κλώτσησε στα πόδια, στο κεφάλι και στην πλάτη.

Η γειτόνισσα κάλεσε την αστυνομία και ο 28χρονος συνελήφθη άμεσα. Την επόμενη ημέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου, οδηγήθηκε ενώπιον του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου. Η δίκη, ωστόσο, αναβλήθηκε, καθώς η παθούσα δεν παρέστη στο δικαστήριο.

Σήμερα, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ενώπιον του δικαστηρίου ότι κλώτσησε την έγκυο σύντροφό του και ζήτησε να ακολουθηθεί η διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης.

Η 22χρονη απουσίαζε για ακόμη μία φορά από την αίθουσα και έτσι το δικαστήριο ανέβαλε εκ νέου την υπόθεση για τις 17 Σεπτεμβρίου προκειμένου η 22χρονη να εμφανιστεί στο δικαστήριο και να καταθέσει.