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Επίθεση της Τουρκίας κατά του Ευρωκοινοβουλίου: “Γίνεται εργαλείο της ελληνοκυπριακής προπαγάνδας”

Φωτογραφία: Intime
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THESTIVAL TEAM

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«Εργαλεία της ελληνοκυπριακής προπαγάνδας» χαρακτηρίζει το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, με αφορμή την κατασκευή μνημείου στην Κύπρο.

Το υπουργείο στην ανακοίνωσή του αναφέρει καταρχάς ότι «η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στη γνωμοδότησή της για τον προϋπολογισμό της ΕΕ του 2027, συνέστησε τη διάθεση κονδυλίων σε ένα λεγόμενο μνημείο που θα κατασκευαστεί από την “Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου” [εννοεί την Κυπριακή Δημοκρατία] με στόχο τη συκοφαντία των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων».

Στη συνέχεια η Άγκυρα επανέρχεται στη προπαγάνδα της για την εισβολή στην Κύπρο το 1974.

«Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις, με την Ειρηνευτική Επιχείρηση στην Κύπρο το 1974, απέτρεψαν την εξόντωση του Τουρκοκυπριακού λαού και έφεραν ειρήνη σε ολόκληρο το νησί για πάνω από μισό αιώνα» αναφέρει σχετικά η ανακοίνωση και προσθέτει ότι «οι ισχυρισμοί της ελληνοκυπριακής πλευράς διαστρεβλώνουν τα ιστορικά γεγονότα και πολιτικοποιούν το ζήτημα».

Επιτίθεται στη συνέχεια στους ευρωπαϊκούς θεσμούς: «Αντί να συμβάλλουν στην επίλυση του Κυπριακού, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, παρεκκλίνοντας από τις αρχές της ουδετερότητας και της δικαιοσύνης, γίνονται εργαλεία της ελληνοκυπριακής προπαγάνδας, υπονομεύοντας περαιτέρω την εμπιστοσύνη μεταξύ των λαών».

Και καταλήγει γράφοντας ότι «καλούμε τους αξιωματούχους της ΕΕ να μην γίνονται εργαλεία όσων με κάθε βήμα τους στοχεύουν στην απομάκρυνση της Τουρκίας από την ΕΕ».

Ευρωκοινοβούλιο Τουρκία

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