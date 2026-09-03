Κυψέλη: “Τύλιξα το μωρό με σακούλες και το έβαλα στον καταψύκτη” – Ολόκληρη η απολογία του 43χρονου

Τα όσα ισχυρίστηκε κατά τη διάρκεια της προανάκρισης του στους αστυνομικούς ο 43χρονος που συνελήφθη στην Κυψέλη και κατηγορείται μαζί με τη σύντροφο του για τη δολοφονία του μόλις 8 μηνών βρέφους τους, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

O άνδρας που μαζί με την 38χρονη Γερμανίδα κρατούσαν και περιφέρανε για μεγάλο χρονικό διάστημα το νεκρό βρέφος κατεψυγμένο μέσα σε ένα δοχείο στην Κυψέλη, παρότι τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεων, οι ίδιοι αρνούνται ότι ήταν αυτοί που του στέρησαν τη ζωή.

Ο 43χρόνος που έχει φυλακιστεί στο παρελθόν για περίπου 7,5 μήνες για υπόθεση μαστροπείας, για ναρκωτικά και για το νόμο περί όπλων, ξεκίνησε την απολογία του με τη γνωριμία με την 38χρονη γυναικά και μητέρα των παιδιών τους.

«Πριν είκοσι δύο χρόνια γνωρίστηκα με την γυναίκα μου, όταν αυτή ήταν 16 ετών και εγώ ήμουν 20. Την είχα γνωρίσει στη Γερμανία. Οι γονείς της ήταν ναρκομανείς και την γυναίκα μου την είχαν πάει σε ορφανοτροφείο. Εγώ την πήρα από το ορφανοτροφείο και ζήσαμε μαζί μέχρι το 2011 στη Γερμανία. Τότε έμεινε έγκυος και γέννησε τη κόρη μας την …. (15χρονη) στο Αμβούργο και την ξαναέβαλαν σε μία δομή να μείνει. Εγώ την έβγαλα από εκεί και την έφερα στην Ελλάδα μαζί με την κόρη μας» είπε σύμφωνα με το newsit.gr στην προανακριτική του απολογία ο 43χρονος.

Και πρόσθεσε: «Στη Γερμανία είχα καταγγελθεί για απαγωγή, επειδή πήρα την γυναίκα μου. Τέλη Νοεμβρίου του 2011 ήρθαμε στην Ελλάδα και κάναμε τα άλλα δύο παιδιά δηλαδή (τον 12χρονο και τον 9χρονο). Το παιδί που βρέθηκε νεκρό στην βαλίτσα ήταν δικό μου και της γυναίκας μου. Το παιδί γεννήθηκε με καισαρική στο Νοσοκομείο «Έλενα». Εγώ ήθελα να το δω αλλά οι γιατροί δεν με άφηναν να το δω. Η γυναίκα μου ήταν χειρουργημένη».

Οι Ιλουμινάτι, η εκδίκηση και η μαστροπεία

Στη συνέχεια της απολογίας του στους αστυνομικούς, ο 43χρονος μιλάει για τις πρώτες ώρες της γέννησης του παιδιού για το οποίο κατηγορείται ότι σκότωσε μαζί με τη σύντροφο του.

«Μετά από δύο ώρες μας έφεραν στο θάλαμο που ήμουν με την γυναίκα μου ένα παιδί νεογέννητο. Εγώ πιστεύω όμως ότι το παιδί που μας έφεραν δεν ήταν το δικό μας παιδί και μας έφεραν άλλο. Γιατί όταν πήγα να το δω μόνος μου ακριβώς μετά την γέννα δεν με άφησαν. Παλιότερα είχα μπλέξει με τους Ιλουμινάτι.

Μου είπανε ότι θα μου δώσουν δυόμιση εκατομμύρια ευρώ αλλά έπρεπε να κάνω συμβόλαιο προφορικό ότι θα είμαι μαζί τους και θα πουλήσω την ψυχή μου στον διάβολο. Επειδή εγώ δεν ήθελα να πουλήσω την ψυχή μου στον διάβολο δεν δέχτηκα και από τότε με κυνηγούσαν. Γι’ αυτό μου είχαν στείλει και την γυναίκα για την οποία είχα κατηγορηθεί παλαιότερα ως μαστροπός Για να με εκδικηθούν μου άλλαξαν το μωρό στο νοσοκομείο».

«Είχε προβλήματα από την αρχή»

Αμέσως μετά αναφέρεται στο 8 μηνών βρέφος που δολοφονήθηκε, λέγοντας ότι είχε προβλήματα υγείας κι ότι έκανε συνέχεια φασαρία.

«Το μωρό που εν τέλει μας έδωσαν έκλαιγε για είκοσι τρεις ώρες την ημέρα και κοιμόταν μόνο μία. Είχε προβλήματα υγείας εξαρχής. Από ό,τι μας έλεγαν οι γιατροί είχε κοίλη αλλά και κάτι με το έντερό του. Επίσης το μωρό δεν είχε δύναμη να ρουφήξει γάλα και δεν μας το έδιναν στην αρχή να το πάρουμε σπίτι. Την άλλη μέρα το πρωί όμως μας το έδωσαν και εγώ παραξενεύτηκα γιατί το προηγούμενο βράδυ μας έλεγαν ότι δεν μπορεί να ρουφήξει γάλα», είπε στους αστυνομικούς.

Και ισχυρίστηκε: «Έτσι το πήραμε στο σπίτι. Του κάναμε κάθε μέρα μασάζ για να μπορεί να ενεργηθεί και να βγάλει τα αέρια γιατί από μόνο του δεν μπορούσε. Για οκτώ μήνες περίπου το ταΐζαμε και το πηγαίναμε στον γιατρό κανονικά. Όλους αυτούς τους οκτώ μήνες η γυναίκα μου δεν ήταν καλά ψυχολογικά. Σαν κάτι να την είχε συνεπάρει. Έλεγε ασυναρτησίες. Βουτούσε το κεφάλι της μέσα στο πιάτο με το φαγητό. Μιλούσε στα παιδιά μας ενώ δεν ήταν μπροστά. Ήταν πολύ στρεσαρισμένη επειδή το μωρό έκλαιγε συνέχεια. Όλοι ήμασταν στρεσαρισμένοι».

«Φοβήθηκα μην μου πάρουν τα παιδιά»

Στο επόμενο σημείο της απολογίας του ο 43χρονος περιγράφει την ημέρα που έφυγε από τη ζωή το βρέφος. Σύμφωνα με τους δικούς του ισχυρισμούς, όλα έγιναν λίγη ώρα αφότου είχαν ταΐσει το 8 μηνών μωρό.

«Μετά από οκτώ μήνες μία μέρα δεν ήταν καλά το μωρό και είχε πυρετό. Είχε ένα βλέμμα αφασίας. Δεν καταλάβαινε και δεν έκανε κινήσεις. Το αντιληφθήκαμε με την γυναίκα μου. Βάλαμε να το ταΐσουμε και κάτσαμε στο τραπέζι. Εκεί που ήμασταν στο τραπέζι ακούμε έναν δυνατό ήχο σαν κάτι να σκάει. Πάμε στο παιδί και βλέπω ότι έχει σκάσει η κοιλιά του. Προσπάθησα να το σώσω αλλά αυτό πέθανε. Όταν έγινε όλο αυτό τα υπόλοιπα τρία παιδιά μας ήταν μαζί και καθόντουσαν στο τραπέζι και τρώγαμε.

Είδαν και αυτά αυτό που έγινε. Εγώ φοβήθηκα και τότε τύλιξα το μωρό με σακούλες και το έβαλα στον καταψύκτη. Τότε με την οικογένειά μου μέναμε σε Airbnb στην οδό…… στην Αθήνα. Ο λόγος που φοβήθηκα ήταν να μην μου πάρουν τα υπόλοιπα παιδιά γιατί δεν τα είχα δηλωμένα ότι ζουν στην Ελλάδα. Επειδή η γυναίκα μου δεν είχε τακτοποιήσει ποτέ τα χαρτιά της στην Ελλάδα».

Συνεχίζοντας ο 43χρονος μίλησε για τις ημέρες που ακολούθησαν μετά το θάνατο του παιδιού. «Μετά από τον θάνατο του μωρού η γυναίκα μου την άλλη μέρα συνήλθε. Ξαφνικά ήταν μια χαρά. Αυτό το παρατήρησαν και τα υπόλοιπα παιδιά και είπαν ότι η μαμά είναι πάλι καλά. Το πτώμα του μωρού παρέμεινε κρυμμένο στον καταψύκτη. Μετά φύγαμε από την… και μείναμε και σε άλλα Airbnb. Πριν από περίπου ένα μήνα μετακομίσαμε στην Κυψέλη. Πριν από εκεί μέναμε σε άλλο Airbnb».

Τα ναρκωτικά και ο Αφγανός

Αναφέρθηκε και στις κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών και υποστήριξε ότι κανείς από την οικογένειά τους δεν κάνει διακίνηση. «Τα έχουμε για να τα πίνουμε εγώ και η γυναίκα μου. Εγώ πιστεύω ότι κάνει και η κόρη μου πίσω από την πλάτη μου στα κρυφά, όμως εγώ δεν της δίνω. Η ζυγαριά είναι για να βλέπω τι ποσότητες ναρκωτικών ψωνίζω και να μην μου βάζουν λιγότερο αυτοί από τους οποίους τα αγοράζω. Τα αγοράζω στην Ομόνοια από άτομα τα στοιχεία των οποίων δεν γνωρίζω.

Τα σακουλάκια επιμερισμού ήταν άδεια. Αυτά έτσι απλά τα είχα για να μοιράζω τα ναρκωτικά που παίρνω και να μην κουβαλάω μεγάλες ποσότητες μαζί μου. Από τα χρήματα που βρέθηκαν, τα χίλια διακόσια ήταν της μητέρας μου. Τα υπόλοιπα ήταν από την εργασία μου ως dj. Ασχολούμαι εδώ και είκοσι χρόνια. Εξοπλισμό δεν έχω, μόνο το λάπτοπ μου. Έχω παίξει μουσική στο Γκάζι στο Μπουρνάζι και στην Άνδρο. Επίσης, πριν δύο χρόνια δούλευα και στην εταιρία… στην εξυπηρέτηση πελατών, στην γερμανική γλώσσα. Εκεί δούλευα περίπου τρία με τέσσερα χρόνια».

Ο πατέρας που κατηγορείται για τη δολοφονία του παιδιού, αφού έκανε λόγο για την οικονομική κατάσταση της οικογένειας του, αμέσως μετά μιλάει για τον 26χρονο Αφγανό που ήταν στο διαμέρισμα της Κυψέλης όταν μπήκαν οι αστυνομικοί και συνελήφθη.

«Ο Αφγανός είναι ερωτικός σύντροφος της κόρης μου (15χρονης) και το τελευταίο χρονικό διάστημα έμενε μαζί μας στο σπίτι μας. Αυτός δεν ήξερε τίποτα για το νεκρό μωρό μας που ήταν στον καταψύκτη. Η κόρη μου τον γνώρισε πριν από περίπου έναν χρόνο μέσω του κινητού και από τότε ήταν σε σχέση.

Χθες που με φέρατε άκουσα από τους αστυνομικούς ότι η κόρη μου μπορεί να είναι έγκυος μάλλον από τον KAMRAN, κάτι το οποίο εγώ δεν γνωρίζω. Η κόρη μου είχε φύγει για οκτώ μήνες από το σπίτι γιατί εγώ δεν ήθελα να βγαίνει μαζί του. Εγώ τρελάθηκα την έψαχνα σε όλη την Αθήνα. Εν τέλει μιλήσαμε και μου είπε ότι είχε φύγει με τον Αφγανό και ότι εάν δεν τον αποδεχτώ δεν θα γυρίσει στο σπίτι μας. Έτσι εγώ το αποδέχτηκα και ήρθαν και οι δύο στο σπίτι και έμεναν μαζί μας. Όλα τα σεξουαλικά βοηθήματα που βρέθηκαν στο σπίτι είναι δικά μου και της γυναίκας μου και τα χρησιμοποιούμε μόνο εμείς».

Πηγή: newsit.gr