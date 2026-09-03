Γαλλία: Η ανατριχιαστική έκκληση του παιδιού πριν πέσει νεκρό από τα πυρά του πατέρα του μαζί με τον αδελφό του – “Όχι, μπαμπά”

Σοκαρισμένη είναι η Γαλλία από την τραγωδία που εκτυλίχθηκε το βράδυ Τετάρτης (02/09) σε ένα οικόπεδο που βρίσκεται ανάμεσα σε αμπελώνες και δάση σε λόφους πάνω από το Ζι, όταν ένας άντρας σκότωσε τα δύο παιδιά του και την πεθερά του πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτονήσει.

Η οικογένεια ζούσε σε ένα μπανγκαλόου σε ένα οικόπεδο, δίπλα στο σπίτι τους στη Γαλλία, το οποίο βρισκόταν υπό κατασκευή. Μια πισίνα και μια κούνια βρίσκονταν επίσης στο οικόπεδο, είδε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου σήμερα το πρωί. Κατά την άφιξή της, η αστυνομία ανακάλυψε τα πτώματα δύο αγοριών, ηλικίας 10 και 6 ετών, του πατέρα, 42 ετών, και της μητέρας της συζύγου του, 74 ετών, δήλωσε ο εισαγγελέας του Βεσούλ, Αρνό Γκρεσούρ σε δελτίο Τύπου.

Τα πτώματα των ενηλίκων βρέθηκαν στο μπανγκαλόου και αυτά των παιδιών σε ένα επαγγελματικό όχημα, παρκαρισμένο έξω.

«Τα δύο παιδιά και ο 42χρονος άνδρας φαίνεται να σκοτώθηκαν με κυνηγετικό όπλο», δήλωσε ο εισαγγελέας, ο οποίος ξεκίνησε έρευνα για εκ προθέσεως ανθρωποκτονία.

Εν αναμονή των νεκροψιών των τεσσάρων σορών, «η υπόθεση που προκρίνεται σε αυτό το στάδιο της έρευνας είναι ότι ο πατέρας, ο οποίος βρισκόταν σε διαδικασία χωρισμού από τη σύζυγό του, σκότωσε τα τρία άλλα άτομα πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του», συνέχισε ο εισαγγελέας.

Σύμφωνα με έναν άνδρα που συνάντησε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου κοντά στον τόπο της τραγωδίας, ο οποίος αυτοπροσδιορίστηκε ως ξάδερφος του πατέρα, ο τελευταίος διέπραξε το έγκλημα ενώ η πεθερά του είχε έρθει να πάρει τα παιδιά.

«Βιντεοσκόπησε τη σκηνή και την έστειλε στη σύζυγό του, γράφοντας της: “Αυτό σου αξίζει”», πριν προωθήσει το βίντεο στους αδελφούς του, είπε ο άνδρας.

Η αποστολή ενός βίντεο στην οικογένειά του επιβεβαιώθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο από μια πηγή κοντά στην υπόθεση.

Η σύντροφός του ήθελε να τον αφήσει, καθώς την είχε απατήσει μήνες νωρίτερα, δήλωσε ο ξάδερφός του. Έδειχναν να έχουν συμφιλιωθεί, πήγαν μαζί διακοπές στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι, αλλά χθες Τετάρτη, σύμφωνα με όσα είπε ο ξάδελφος, η γυναίκα ζήτησε από τη μητέρα της να πάρει τα παιδιά, λέγοντάς της: «Δεν θέλω να γυρίσω πίσω».

🔴 ALERTE INFO

Les corps de quatre membres d'une même famille, dont deux enfants, découverts en Haute-Saônehttps://t.co/cThzJlGDwT pic.twitter.com/yxlL52uAW8 — BFM (@BFMTV) September 3, 2026

Η δραματική κραυγή ενός παιδιού

Οι γείτονες παρακολουθούσαν ανήμποροι τις δραματικές στιγμές που εξελίσσονταν, αδυνατώντας να καταλάβουν τι συνέβαινε.

Η Ρεζίν, γείτονας της οικογένειας, δήλωσε στο BFMTV: «Ακούστηκε ένας πυροβολισμός μία φορά. Νόμιζα ότι ήταν απλώς ένα πατζούρι που χτυπούσε. Πήγα να κοιτάξω. Δεν είχε αέρα. Μετά ακούστηκε ένας δεύτερος πυροβολισμός. Ο γείτονάς μου με κάλεσε και με ρώτησε αν άκουσα κάτι. Του είπα ναι. Ήρθε από εδώ. Αρχίσαμε να βλέπουμε την αστυνομία και το ασθενοφόρο».

«Όταν ακούσαμε αυτόν τον πυροβολισμό, ακούσαμε ένα παιδί να φωνάζει “ω όχι, μπαμπά”», πρόσθεσε η ίδια.

«Αυτό που συνέβη είναι φρικτό. Άκουσα πυροβολισμούς», ανέφερε μια γειτόνισσα στη L’Est Républicain. Η ίδια δήλωσε ότι είχε δει «τον μεγαλύτερο γιο να κατεβάζει τα σκουπίδια με το πατίνι του», μόλις «30 λεπτά πριν από το περιστατικό».

Ο δήμαρχος της κωμόπολης, Αλεξάντρ Λακρουά, μετέβη στο σημείο το ίδιο βράδυ. Σε δήλωσή του που δημοσιεύθηκε το πρωί της Πέμπτης, εξέφρασε τα «πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους και όλους όσοι βρίσκονται αντιμέτωποι σήμερα με αυτή την τρομερή τραγωδία και, αύριο, με αυτή την επώδυνη απώλεια».

Ο δήμος αποφάσισε επίσης να ακυρώσει τις εορταστικές εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ο 42χρονος πατέρας εργαζόταν στον κατασκευαστικό τομέα και σύμφωνα με τους γείτονες δεν δημιουργούσε πρόβληματα. Εργαζόταν και έχτιζε το σπίτι του.