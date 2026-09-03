ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης είναι φορείς της ίδιας πολιτικής που κρίθηκε

Δριμεία κριτική απέναντι στον Παύλο Μαρινάκη εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ μέσα από ανακοίνωσή του.

«Ο κ. Μαρινάκης να αναρωτηθεί γιατί η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση ακολουθεί κατά γράμμα την πολιτική των κυβερνήσεων Τσίπρα με τα θηριώδη πλεονάσματα, την κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, τους μαζικούς πλειστηριασμούς, τα χατίρια στα funds, την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου που πετσόκοψε τις συντάξεις, τις περικοπές σε επιδόματα, την υπερφολόγηση, τη στοχοποίηση της μεσαίας τάξης και την προσπάθεια απόλυτου ελέγχου της δικαιοσύνης», αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη και στη συνέχεια προσθέτει:

Ο κ. Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης είναι φορείς της ίδιας πολιτικής που κρίθηκε. Γι’ αυτό και ο κ. Μητσοτάκης τον επιλέγει ως αντίπαλο. Αλλά βλέπει ότι δεν του βγαίνει γιατί ο ελληνικός λαός γνωρίζει καλά πως δεν διορθώνεις ένα λάθος με ένα μεγαλύτερο λάθος».