MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης είναι φορείς της ίδιας πολιτικής που κρίθηκε

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Δριμεία κριτική απέναντι στον Παύλο Μαρινάκη εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ μέσα από ανακοίνωσή του.

«Ο κ. Μαρινάκης να αναρωτηθεί γιατί η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση ακολουθεί κατά γράμμα την πολιτική των κυβερνήσεων Τσίπρα με τα θηριώδη πλεονάσματα, την κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, τους μαζικούς πλειστηριασμούς, τα χατίρια στα funds, την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου που πετσόκοψε τις συντάξεις, τις περικοπές σε επιδόματα, την υπερφολόγηση, τη στοχοποίηση της μεσαίας τάξης και την προσπάθεια απόλυτου ελέγχου της δικαιοσύνης», αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη και στη συνέχεια προσθέτει:

Ο κ. Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης είναι φορείς της ίδιας πολιτικής που κρίθηκε. Γι’ αυτό και ο κ. Μητσοτάκης τον επιλέγει ως αντίπαλο. Αλλά βλέπει ότι δεν του βγαίνει γιατί ο ελληνικός λαός γνωρίζει καλά πως δεν διορθώνεις ένα λάθος με ένα μεγαλύτερο λάθος».

ΠΑΣΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Παπαστεργίου: Ψηφιακές υποδομές και έργα φέρνουν την Περιφέρεια πιο κοντά στα αστικά κέντρα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Πέτρος Κόκκαλης: Να ενεργοποιηθεί το περιουσιολόγιο για να φορολογηθεί το πλουσιότερο 1%

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θανατηφόρο δυστύχημα με τρακτέρ στο Ανθοχώρι Βοϊου-Νεκρή 53χρονη

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 14 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 3 Σεπτεμβρίου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Ηράκλειο: 60χρονος είχε οπλοστάσιο στα Βορίζια – Κατασχέθηκαν καλάσνικοφ, περίστροφο και 869 φυσίγγια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Σκέρτσος για Τσίπρα: Ο λύκος κι αν εγέρασε κι άσπρισε το μαλλί του, ούτε τη γνώμη άλλαξε, ούτε την κεφαλή του