Μαραθώνας: “Δεν θυμάμαι πού είναι”, έλεγε στους αστυνομικούς η κόρη της ηλικιωμένης που την έθαψε για να της παίρνει την σύνταξη

«Δεν θυμάμαι πού την έχω θάψει» έλεγε στους αστυνομικούς η κόρη της ηλικιωμένης γυναίκας που ομολόγησε ότι έσκαψε έναν λάκκο στην αυλή του σπιτιού τους στον Μαραθώνα και έβαλε μέσα σε αυτόν την ηλικιωμένη μητέρα της προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή της.

Ένα θρίλερ με βασική πρωταγωνίστρια μία γυναίκα γύρω στα 70, διαδραματίζεται εδώ και λίγες ημέρες στην Ανατολική Αττική και συγκεκριμένα στον Μαραθώνα, με μία ηλικιωμένη να βρίσκεται θαμμένη στην αυλή του σπιτιού της.

Όλα ξεκίνησαν όταν η εγγονή μιας ηλικιωμένης γυναίκας επικοινώνησε με τις αστυνομικές αρχές και ανέφερε ότι δεν έχει καμία επαφή με την γιαγιά της η οποία σήμερα θα ήταν μεγαλύτερη από 90 ετών. Αμέσως στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛΑΣ σήμανε συναγερμος και ξεκίνησαν οι έρευνες προκειμένου να διευκρινιστεί τι ακριβώς έχει συμβεί.

Ο θάνατος της γυναίκας που φέρεται να είχε φύγει από τη ζωή πριν από 10 χρόνια δεν είχε δηλωθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, ενώ ταυτόχρονα η ίδια, δεν βρισκόταν στη μονοκατοικία της στον Μαραθώνα ή σε κάποιο συγγενικό της πρόσωπο.

Οι αστυνομικοι αμέσως ζήτησαν εξηγήσεις από την κόρη της ηλικιωμένης γυναίκας αλλά και τον 45χρονο εγγονό της που ζούσαν μαζί της.

Η κόρη της ηλικιωμένης γυναίκας, ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι είχε θάψει τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της.

Οι άνδρες της ΕΛΑΣ με σκαπτικά μηχανήματα έφτασαν στη μονοκατοικία και ξεκίνησαν να σκάβουν προκειμένου να βρουν τη σορό, κάτι που δεν έχει συμβεί έως τώρα. Οι αστυνομικοί ζήτησαν ακόμη και φτυάρια από τους γείτονες προκειμένου να αποκαλύψουν τον μακάβριο εύρημα που τους ομολόγησε η γυναίκα.

«Πες μας πού την έχεις θάψει» ρωτούσαν οι αστυνομικοί την γυναίκα που ομολόγησε την πράξη της ενώ εκείνη τους έλεγε συνεχώς «δεν θυμάμαι».

Η κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης γυναίκας, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, έχουν οδηγηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Μάκρης, προκειμένου να δώσουν κατάθεση αλλά και να σχηματιστεί η δικογραφία με την οποία θα παραπεμφθούν στον εισαγγελέα.

Κάτοικος της περιοχής, ανέφερε ότι δεν θυμόταν από πότε είχε να δει την ηλικιωμένη, είναι σίγουρα πολλά χρόνια, ενώ για την γυναίκα που ζούσε στο σπίτι, ανέφερε ότι δεν είχαν πολλές επαφές, καθώς ήταν «ιδιόρρυθμη και παράξενη». Όπως είπε, έμενε με τον γιο της στο σπίτι της μητέρας της στον Μαραθώνα, όμως ο εγγονός, πηγαινοερχόταν στη Θεσσαλονίκη.

Ένας ακόμη γείτονας που μένει στην περιοχή από το 2012, είπε ότι στο σπίτι έβλεπε μόνο την μάνα με τον γιο, όπως αναφέρει στο newsit.gr, η κόρη της ηλικιωμένης έχει παραδεχτεί την ταφή της μητέρας της στην αυλή, όμως δεν θυμάται όπως λέει το πού είναι θαμμένη.

Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών έχουν μπει και κάποιες μαρτυρίες γειτόνων οι οποίοι ανέφεραν ότι είδαν τον εγγονό της γυναίκας να κινείται περίεργα και με κάποιες σακούλες στα χέρια.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος έδωσε εντολή να μην πραγματοποιηθεί σύλληψη σε αυτή τη φάση και η Αστυνομία να συνεχίσει τη συλλογή στοιχείων και να αποστείλει το υλικό στη Δικαιοσύνη.