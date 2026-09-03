Κορινθία: Εντοπίστηκε φυτεία με πάνω από 2.000 δενδρύλλια κάνναβης

Φυτεία, 2.189 δενδρυλλίων κάνναβης εντοπίστηκε στην Κορινθία. Έχει ήδη συλληφθεί ένα άτομο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, για ναρκωτικά και για παράβαση του νόμου που αφορά τους αλλοδαπούς. Η δικογραφία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς του. Υπολογίζεται, ότι από την εγκληματική αυτή δράση, οι πιο πάνω, θα αποκόμιζαν οικονομικά οφέλη, κοντά στα 3,3 εκατ. ευρώ, σύμφωνα και με την ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Η φυτεία, εντοπίστηκε σε περιοχή του δήμου Σικυωνίων Κορινθίας, από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κορίνθου. Υπήρξε στις 2 Σεπτεμβρίου 2026, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην εν λόγω περιοχή, όπου εντοπίστηκε η φυτεία, σε δύσβατη, δασική περιοχή και σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο χώρο, με φυσική συγκάλυψη. Στην επιχείρηση, μετείχαν και ομάδα της ΟΠΚΕ Κορινθίας, αλλά και ομάδα της ΕΚΑΜ. Τα δενδρύλλια, είχαν ύψος, έως 2 μ. και 10 εκατ. περίπου. Όλα εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Κατασχέθηκε επίσης και ο αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός που βρέθηκε στον χώρο.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθη 27χρονος αλλοδαπός, ο οποίος διαπιστώθηκε να προβαίνει στην άρδευση και στο σκάλισμα των φυτών, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, ναρκωτικά και παράβαση της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς του. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, στο χώρο της φυτείας και σε βοηθητικούς χώρους εντός αυτής, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν: ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους 12 κιλών και 876 γραμμαρίων, αυτοσχέδια αποξηραντήρια, δεξαμενή και θερμοκήπιο, καθώς και μηχάνημα αποξηραντήριο, όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο. Επιπλέον, στο χώρο της φυτείας, βρέθηκαν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι (κουζίνα, σκηνές), τους οποίους είχαν εγκαταστήσει οι καλλιεργητές, για τη διαμονή τους στο χώρο. Υπολογίζεται πως από την εγκληματική τους δράση, το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος που θα αποκόμιζαν θα ανερχόταν περίπου στα 3.300.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως. Η έρευνα και η προανάκριση συνεχίζονται απ’ τα τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κορίνθου.