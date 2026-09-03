Το αποτύπωμα του Ταμείου Ανάκαμψης στη 90ή ΔΕΘ

Πώς μεταφράζονται οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης σε καλύτερες υπηρεσίες για τους πολίτες, και νέες ιδιωτικές επενδύσεις; Την απάντηση δίνει η εκδήλωση με τίτλο «Καθημερινότητα και επενδύσεις στο επίκεντρο: Το αποτύπωμα του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας», που διοργανώνει η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 11:30 έως τις 14:00, στο Αμφιθέατρο «Ξανθίππη Χόιπελ» του MOMus, εντός του εκθεσιακού κέντρου της ΔΕΘ.

Τι σηματοδοτεί η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου των έργων, επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και ποια είναι η επόμενη ημέρα για την ανάπτυξη στην Ελλάδα και την Ευρώπη; Τα ερωτήματα αυτά θα βρεθούν στο επίκεντρο της συζήτησης του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση με τον Director-General της Reform and Investment Task Force της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Declan Costello.

Μέσα από τέσσερις θεματικές ενότητες, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, των ευρωπαϊκών θεσμών, της αγοράς και των φορέων υλοποίησης θα παρουσιάσουν το αποτύπωμα του «Ελλάδα 2.0» σε κρίσιμους τομείς:

• τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και των δημόσιων υπηρεσιών,

• τις επενδύσεις στην υποδομές υγείας, την ψηφιοποίηση και την πρόληψη,

• την αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος ως μοχλού βιώσιμης ανάπτυξης,

• τη συμβολή του δανειακού σκέλους στην κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Υπουργοί Άδωνις Γεωργιάδης, Λίνα Μενδώνη, Δημήτρης Παπαστεργίου, η Διεθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Ισμήνη Παπακυρίλλου, ο Διοικητής της ΕΥΣΤΑ Ορέστης Καβαλάκης, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, του τραπεζικού συστήματος και της επιχειρηματικού κόσμου.

Στόχος της διοργάνωσης είναι να αναδείξει πώς οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης μετατρέπονται σε μετρήσιμα αποτελέσματα για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και την καθημερινότητα των πολιτών, δημιουργώντας μια ισχυρή αναπτυξιακή παρακαταθήκη για την επόμενη ημέρα της χώρας.

Η εκδήλωση θα προβληθεί και διαδικτυακά μέσα από το κανάλι του Ελλάδα 2.0 στο YouTube εδώ