MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έρχεται η 57η “Ημέρα Καριέρας” στη Θεσσαλονίκη – Πότε και πού θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Περισσότερες από 100 επιχειρήσεις, με πάνω από 2.500 διαθέσιμες θέσεις εργασίας, θα συμμετάσχουν στην 57η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στη Θεσσαλονίκη. Όσοι αναζητούν εργασία θα έχουν τη δυνατότητα να συναντήσουν απευθείας εκπροσώπους των επιχειρήσεων και να ενημερωθούν για τις θέσεις που προσφέρουν.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 18:00, στην Αποθήκη Γ’ του Λιμανιού Θεσσαλονίκης (Α’ Προβλήτα, Ναυάρχου Βότση 4).

Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως:

  • βιομηχανίες (τρόφιμα, ενδύματα, καλλυντικά και είδη υγιεινής, φάρμακα, χρώματα, δομικά υλικά, μεταλλικές κατασκευές, χαρτί κ.ά.)
  • χονδρικό και λιανικό εμπόριο (οικιακά είδη, ηλεκτρική ενέργεια, αυτοκίνητα κ.ά.)
  • κατασκευές και τεχνικά έργα
  • πληροφορική
  • τηλεπικοινωνίες
  • ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
  • παροχή υπηρεσιών
  • μεταφορές
  • εστίαση και ψυχαγωγία

Οι επιχειρήσεις αναζητούν εργαζομένους σε πολλές και διαφορετικές ειδικότητες: ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους και χημικούς μηχανικούς, χημικούς, ψυκτικούς, τεχνολόγους τροφίμων, γεωπόνους, χειριστές μηχανημάτων, ηλεκτροσυγκολλητές, μηχανικούς σχεδιασμού και παραγωγής, υπεύθυνους ασφάλειας, πολιτικούς μηχανικούς και τεχνικούς όλων των ειδικοτήτων.

Διαθέσιμες θέσεις υπάρχουν επίσης για συμβούλους πωλήσεων, αποθηκάριους, οδηγούς, ταμίες, εργάτες παραγωγής, λογιστές, διοικητικούς υπαλλήλους, βιολόγους, νοσηλευτές, μαίες, αισθητικούς, γραφίστες, project managers, στελέχη marketing, fashiondesigners, καθώς και για ειδικότητες της πληροφορικής, όπως web και software developers και engineers, IT database administrators, μηχανικούς Η/Υ και μηχανικούς πληροφοριακών συστημάτων κ.ά.

Οι θέσεις καλύπτουν όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και διαφορετικά επίπεδα εξειδίκευσης, απευθυνόμενες σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών προφίλ.

Στην «Ημέρα Καριέρας» οι υποψήφιοι μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τις επιχειρήσεις, να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες θέσεις και τις απαιτήσεις τους, να διερευνήσουν τις επαγγελματικές επιλογές τους και να πραγματοποιήσουν επιτόπου συνεντεύξεις εργασίας.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr

Για πληροφορίες σχετικά με τη ΜΕΜΜΕ: https://www.dypa.gov.gr/memme

Ημέρα καριέρας Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Σύρος: Ανατριχιαστική περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα της δολοφονίας της 42χρονης – “Είδα δύο μαχαίρια, το δεξί χέρι του κατηγορούμενου ήταν γεμάτο αίμα”

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Ισραήλ: Προσθέτει άλλο ένα γερμανικής κατασκευής υποβρύχιο στον στόλο του

MEDIA NEWS 23 ώρες πριν

Σία Κοσιώνη: Ραντεβού στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 – Μεγάλη ανυπομονησία, μεγάλος ενθουσιασμός

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ο Τραμπ θέλει τα Στενά του Ορμούζ να πάρουν το όνομά του: “Θα είναι πιο καυτά έτσι”

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Πούτιν: Υπάρχουν πιθανότητες ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Κυψέλη: Ενώπιον του ανακριτή εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι – Στο μικροσκόπιο οι αντιφάσεις