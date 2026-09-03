Κυψέλη: Επεισόδιο με τον 43χρονο κατά τη μεταγωγή του – Επιτέθηκε σε αστυνομικούς και επιχείρησε να αποδράσει

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας οδηγήθηκε σήμερα ο 43χρόνος κατηγορούμενος για τη ζοφερή υπόθεση της Κυψέλης, προκειμένου να δικαστεί για απόπειρα απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, εξύβριση, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων αλλά και για απόπειρα απόδρασης κρατουμένου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του prorothema.gr, οι συγκεκριμένες κατηγορίες απαγγέλθηκαν στον 43χρονο μετά από επεισόδιο κατά τη μεταγωγή του στα δικαστήρια μετά τη σύλληψη του.

Σήμερα, ωστόσο, η δίκη του 43χρονου για τις κατηγορίες αυτές αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο Δικαστήριο για τις 5 Οκτωβρίου, λόγω κωλύματος στο πρόσωπο του δικηγόρου του.

Εν τω μεταξύ, ο 43χρονος η 38χρονη Γερμανίδα και ο νεαρός Αφγανός, πρόκειται να οδηγηθούν εκ νέου αύριο στον ανακριτή μετά τη βαριά ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε χθες.

Συγκεκριμένο ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα διώκονται για τη δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε μέσα στη βαλίτσα στο διαμέρισμα της οδού Θάσου στη Κυψέλη.

Ειδικότερα, σε βάρος των δυο παραπάνω κατηγορούμενων ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία, οπλοφορία οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία και ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση και άπαξ. Ακόμη ποινική δίωξη ασκήθηκε και σε βάρος του 26χρονου Αφγανού ο οποίος ζούσε και εκείνος στο σπίτι της Κυψέλης και φέρεται να είχε σχέση με την ανήλικη κόρη της 38χρονης η οποία είναι έγκυος. Συγκεκριμένα ο 26χρονος διώκεται για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη, καθώς και για ψευδή κατάθεση και για κατοχή πυρομαχικών.

Οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν αύριο τελικά στον ανακριτή για τη συγκεκριμένη δικογραφία, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Τα παιδιά γνώριζαν ότι υπήρχε το νεκρό βρέφος στην κατάψυξη

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα παιδιά είπαν πως το μόνο που γνώριζαν ήταν ότι το μωρό είχε πεθάνει και βρισκόταν στον καταψύκτη, χωρίς ωστόσο να έχουν περαιτέρω εικόνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο τα παιδιά να μην βρίσκονταν στο σπίτι τη στιγμή της δολοφονίας.

Παράλληλα όμως, στο μικροσκόπιο των Αρχών παραμένει η στάση της κόρης της οικογένειας μιας και οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι γνωρίζει περισσότερα από όσα αποκαλύπτει στους αστυνομικούς.

Τι υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι

Μιλώντας χθες στο Mega, ο 43χρονος υποστήριξε αρχικά ότι το παιδί αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, τα οποία, όπως είπε, είχαν γίνει γνωστά μερικούς μήνες μετά τη γέννησή του.

«Το παιδί ήταν άρρωστο, είχε κάτι με το έντερο και είχε και μία κήλη. Το παιδί γεννήθηκε το 2021, κοιτάξτε φωτογραφίες στο Facebook από τις αναρτήσεις μου. Ήταν καλά και μετά από 8 μήνες μας είπαν ότι ήταν άρρωστο», είπε.

Στη συνέχεια κλήθηκε να περιγράψει τι είχε συμβεί την ημέρα που πέθανε το βρέφος. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η οικογένεια βρισκόταν στο σαλόνι και έτρωγε, ενώ το παιδί, το οποίο εκείνη την ημέρα είχε πυρετό, βρισκόταν στην κούνια του.

«Καθόμασταν για φαγητό στο τραπέζι η οικογένεια, στο σαλόνι. Δίπλα ήταν η κούνια του παιδιού. Εκείνη την ημέρα είχε πυρετό. Το είδε η γυναίκα μου και μου είπε “το παιδί δεν είναι καλά, είναι σε αφασία“. Μετά ακούω ένα “παφ”, έκανε έναν ήχο, και μετά βλέπω την κοιλιά του πρησμένη σαν μπαλόνι. Προσπάθησα να του κάνω μασάζ, αλλά το παιδί παραδόθηκε εκείνη την ώρα και έβγαζε κάτι άσπρα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο 43χρονος και στα τραύματα από μαχαίρι, υποστηρίζοντας ότι προκλήθηκαν στην προσπάθειά του να απομακρύνει πάγο από το βρέφος.

Όπως ισχυρίστηκε, το βρέφος «είχε πιάσει πάγο και θέλαμε να το βγάλουμε. Δεν τρυπήσαμε το μωρό, εγώ τον πάγο χτύπαγα. Αλλά επειδή δεν έβγαινε αίμα, δεν ήξερα ξέρω ότι χτύπησα το μωρό. Ήθελα να το βγάλω για να το μετακινήσω αλλού. Δεν το έσφαξα, γι’ αυτό είχε τα τραύματα από μαχαίρι. Θέλαμε να βγάλουμε τον πάγο για να το πάμε αλλού το παιδί. Το βάλαμε στη βαλίτσα γιατί φοβήθηκα ότι θα μου πάρουν και τα άλλα παιδιά επειδή είναι αδήλωτα».

Από την πλευρά της, η 38χρονη Γερμανίδα αρνείται τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Μιλώντας επίσης στο Live News, δήλωσε αθώα και υποστήριξε ότι δεν γνωστοποίησε τον θάνατο του παιδιού επειδή ήθελε να το έχει μαζί της.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες, δεν διέπραξα τα εγκλήματα για τα οποία κατηγορούμαι. Ζητώ επιείκεια από την ελληνική Δικαιοσύνη, είμαι αθώα. Δεν δήλωσα τον θάνατο του παιδιού γιατί ήθελα να το έχω μαζί μου. Τα ναρκωτικά ήταν για δική μου χρήση».