Η ανάπλαση της ΔΕΘ ανεβάζει τον πήχη για τον εκθεσιακό φορέα και τη Θεσσαλονίκη

Το εμβληματικό έργο της ανάπλασης της έκτασης της ΔΕΘ-HELEXPO φέρνει την εταιρεία αντιμέτωπη με μια μεγάλη πρόκληση: να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το στρατηγικό πλεονέκτημα της Θεσσαλονίκης, που απορρέει από τη γεωγραφική της θέση, προς όφελος της εκθεσιακής και συνεδριακής της δραστηριότητας. Η πόλη έχει όλες τις προϋποθέσεις να αναδειχθεί σε έναν σημαντικό εκθεσιακό, συνεδριακό και επιχειρηματικό προορισμό για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη ΔΕΘ-HELEXPO να διαδραματίζει κομβικό ρόλο, λειτουργώντας ως σύνδεσμος ανάμεσα στην ελληνική αγορά και το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.

Προς αυτή την κατεύθυνση, καθοριστικής σημασίας είναι η προσέλκυση σημαντικών διεθνών διοργανώσεων, η περαιτέρω ανάπτυξη των κλαδικών εκθέσεων, η δημιουργία νέων επιχειρηματικών συνεργειών, αλλά και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα ψηφιακά και υβριδικά εργαλεία. Γι’ αυτό και η ανάπλαση είναι στρατηγικής σημασίας, αποτελώντας ένα πολύτιμο εργαλείο στο νέο κεφάλαιο που ανοίγει ο εθνικός εκθεσιακός φορέας, όπου η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων έρχεται να συνδυαστεί αρμονικά με την ένταξη της φύσης στο αστικό τοπίο.

Ο σχεδιασμός του έργου της ανάπλασης προβλέπει την κατασκευή δύο σύγχρονων βιοκλιματικών εκθεσιακών κτηρίων, των Hall 1 και Hall 2, την ανακαίνιση του Συνεδριακού Κέντρου «Ι. Βελλίδης», καθώς και την ανάπτυξη 1.064 υπόγειων θέσεων στάθμευσης. Το στοιχείο, όμως, που αναμένεται να διαφοροποιήσει περισσότερο την εικόνα του κέντρου της Θεσσαλονίκης και να δημιουργήσει μια νέα σχέση της ΔΕΘ-HELEXPO με τους πολίτες είναι η δημιουργία ενός χώρου πρασίνου 120 στρεμμάτων, με τα χαρακτηριστικά Μητροπολιτικού Πάρκου, έναντι των μόλις 7 στρεμμάτων διάσπαρτης βλάστησης που υπάρχουν σήμερα. Με την ανάπλαση η Θεσσαλονίκη θα αποκτήσει έναν ενιαίο χώρο πρασίνου, ο οποίος θα είναι ανοιχτός και ελεύθερα προσβάσιμος σε όλους τους πολίτες. Το πάρκο θα περιλαμβάνει διαδρομές για περίπατο, χώρους αναψυχής και ξεκούρασης, δυνατότητες για πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, υδάτινες παρεμβάσεις, αλλά και σύγχρονες υποδομές για την περιβαλλοντική διαχείριση. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί μια νέα δημόσια έκταση που θα ενισχύσει ουσιαστικά την ποιότητα και τη λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος. Σημαντικό ρόλο στη σύνδεση της νέας ΔΕΘ με την πόλη θα διαδραματίσει και το «Μονοπάτι Πολιτισμού», το οποίο θα συνδέει την περιοχή με σημαντικούς πολιτιστικούς προορισμούς, αλλά και με τον νέο σταθμό του μετρό.

Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί σε τρία στάδια, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της εκθεσιακής δραστηριότητας καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών. Η συνολική ολοκλήρωση της ανάπλασης προγραμματίζεται εντός του 2030, έτος-σταθμό για την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα με την πορεία του έργου της ανάπλασης η ΔΕΘ-HELEXPO προχωρά στην εκπόνηση ενός πενταετούς στρατηγικού πλάνου, το οποίο θα καθορίσει τις βασικές επενδυτικές και εμπορικές επιλογές της για τα επόμενα χρόνια. Η διαδικασία αυτή έρχεται να συμπληρώσει τις μεταμορφωτικές αλλαγές που ήδη δρομολογούνται στις υποδομές της και να θέσει ένα σαφές πλαίσιο για τη μελλοντική ανάπτυξη του οργανισμού.

Η ΔΕΘ-HELEXPO της επόμενης ημέρας μπορεί να εξελιχθεί σε έναν ισχυρό μοχλό εξωστρέφειας, καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και διεθνούς δικτύωσης. Ταυτόχρονα, μέσα από τη νέα της υποδομή και τον μετασχηματισμό του περιβάλλοντος χώρου, μπορεί να συμβάλει στην ανάδειξη μιας Θεσσαλονίκης πιο πράσινης, πιο λειτουργικής και περισσότερο εξωστρεφούς.