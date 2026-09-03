Κυψέλη: Ενώπιον του ανακριτή εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι – Στο μικροσκόπιο οι αντιφάσεις

Προφυλακισμένοι παραμένουν, το ζευγάρι από την Κυψέλη, που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό του και ο 27χρονος σύντροφος της ανήλικης κόρης τους. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ τα τρία ανήλικα παιδιά, έδωσαν χθες το βράδυ τις δικές τους καταθέσεις.

Όπως αναφέρει το ΕΡΤNews, οι καταθέσεις των παιδιών που ολοκληρώθηκαν χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκαν παρουσία παιδοψυχολόγου και, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα όσα ανέφεραν τα παιδιά φαίνεται να παρουσιάζουν σημεία σύγκλισης με τους ισχυρισμούς που είχαν διατυπώσει οι γονείς κατά την προανάκριση.

Συγκλονιστικά είναι όσα κατέθεσαν οι γονείς, ο 43χρονος και η 38χρονη, οι οποίοι δήλωσαν ότι το 2022 γεννήθηκε το μωρό και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό δείχνει ότι επί τέσσερα χρόνια το μετέφεραν σε έναν καταψύκτη.

Για τις μαχαιριές στο σώμα του βρέφους, ο 43χρονος δήλωσε ότι έγιναν ενώ ήταν νεκρό και κατεψυγμένο, καθώς είχε κολλήσει μία κρούστα πάγου στο άψυχο σώμα του μωρού και προσπαθούσε να το αφαιρέσει.

Όμως αυτό δεν συνάδει με την ιατροδικαστική εξέταση, καθώς οι μαχαιριές έγιναν πριν πεθάνει το βρέφος και ήταν αυτές που επέφεραν τον θάνατο. Σχεδόν 20 στο σύνολό τους στην πλάτη με κουζινομάχαιρο.

Αντιφάσεις στις καταθέσεις και κρίσιμα ιατροδικαστικά ευρήματα

Τώρα οι αρχές δεν έχουν πειστεί από την εκδοχή που δίνουν οι γονείς, καθώς υπάρχουν αρκετά κενά.

Ο 43χρονος δήλωσε ότι το μωρό πέθανε παρουσία όλων των μελών της οικογένειας, ενώ η 38χρονη δήλωσε ότι η ίδια έλειπε από το σπίτι όταν πέθανε το παιδί της.

Για τα υπόλοιπα παιδιά φαίνεται ότι η 15χρονη γεννήθηκε στη Γερμανία.

Ο 12χρονος στην Ελλάδα όμως για το 9χρονο αγόρι αλλά και για το μωρό και ενώ οι γονείς δήλωσαν ότι έχουν γεννηθεί στην Αθήνα, δεν έχουν βρεθεί χαρτιά που να το πιστοποιούν. Αναμένονται και οι εξετάσεις DNA προκειμένου να διαλευκανθεί η κατάσταση.

Στο επίκεντρο και η υπόθεση των ναρκωτικών

Όσον αφορά τα ναρκωτικά, οι ίδιοι δηλώνουν ότι έκαναν χρήση ουσιών και όχι διακίνηση, ενώ ο Αφγανός που είχε σχέση με την 15χρονη είχε αναλάβει τα έξοδα ρουχισμού και φαγητού για όλη την οικογένεια. Νωρίτερα η Εισαγγελία Πρωτοδικών είχε ασκήσει ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας για τον 43χρονο, αλλά και για την 38χρονη.

Ποινική δίωξη όμως ασκήθηκε και για τον 26χρονο Αφγανό για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κοπέλας με την οποία είχε σχέσεις, ενώ σήμερα το πρωί αναμένεται και οι τρεις εκ νέου να βρεθούν μπροστά στον ανακριτή.