Θανάσης Αναγνωστόπουλος για την περιπέτεια με τον τραυματισμό του: “Η αιμορραγία ήταν 24 ώρες, τη γλίτωσα με τέσσερα ράμματα”

Μία μικρή περιπέτεια είχε χθες, Τετάρτη (2/9), μετά το τέλος της εκπομπής ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος.

Ο παρουσιαστής του ΣΚΑΪ, όπως αποκάλυψε στην έναρξη του “Studio στις 3”, είχε έναν τραυματισμό στο δάχτυλο του αριστερού του χεριού με ένα κοπίδι και χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο και να του γίνουν ράμματα, ώστε να σταματήσει η αιμορραγία.

«Συγγνώμη που έχω αυτό εδώ τώρα (σ.σ το τραυμαπλάστ), ένα ατυχηματάκι είναι. Δεν πειράζει», ξεκίνησε να λέει ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, μπαίνοντας στο πλατό της εκπομπής μαζί με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου, η οποία αντιμετώπισε με χιούμορ το περιστατικό λέγοντάς του πως πρόκειται για… μάτι.

«Όχι μάτι, πολύ μάτι ήταν αυτό, αλλά τέλος πάντων… γιατί είναι και τέσσερα ράμματα», της απάντησε ο παρουσιαστής.

«Ένα για κάθε μάτι», σχολίασε στο ίδιο ύφος η Νάνσυ Ζαμπέτογλου, με το δίδυμο του ΣΚΑΪ να ξεσπά σε γέλια.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος επανήλθε στο θέμα και περιέγραψε μεταξύ σοβαρού και αστείου:

«Κόπηκα με τον απόλυτο εφιάλτη, δεν θέλω να στο περιγράψω τώρα, αλλά με ένα κοπίδι με δύναμη. Δηλαδή πάλι καλά τη γλίτωσα με τέσσερα ράμματα. Πήγαμε στο ΙΚΑ στην Αλεξάνδρας και περιμέναμε απ’ έξω απ’ την πόρτα. Όποιος έμπαινε μέσα, ακόμα και με μία μικρή πληγούλα, ακουγόταν να ουρλιάζει απ’ τον πόνο. Λέω “τι τους κάνουν μέσα;”.

Μπαίνω εγώ. Λέω «Συγγνώμη, τι τους κάνετε;». Μου λέει «Ένεση». Λέω «Από αυτή την ένεση ουρλιάζουν;». Και όντως μου έκανε μια ένεση για να μουδιάσει, για να μου κάνει τα τέσσερα ράμματα. Πόνεσα αλλά, αν έχεις κάνει μεσοθεραπεία στη μούρη, τι να σου κάνει αυτή η ένεση;».

«Πόνεσα. Μου λέει «Είσαι γενναίος». «Βρε», του λέω, «γενναίος δεν είμαι, αξιοπρεπής είμαι γιατί ξέρω ότι έξω με ακούνε». Κι εγώ πόνεσα αλλά δεν τρομάζω», κατέληξε στην ιστορία του ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, ενώ αποκάλυψε ότι η αιμορραγία κράτησε σχεδόν 24 ώρες.