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Το πρώτο μήνυμα του Ούγκρεσιτς μετά το ντεμπούτο του στον ΠΑΟΚ: “Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά”

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς έστειλε το πρώτο του μήνυμα μετά το ντεμπούτο του στον ΠΑΟΚ.

Μάλιστα το έκανε τόσο στα αγγλικά όσο και στα ελληνικά, θέλοντας να δείξει τη γρήγορη προσαρμογή του στο νέο του περιβάλλον.

Μεταξύ των όσων αναφέρει ο νεαρός ποδοσφαιριστής που αποτελεί την πιο ακριβή μεταγραφή του ΠΑΟΚ για το τρέχον καλοκαίρι, “είναι πραγματική χαρά να αγωνίζομαι μπροστά σας, στο γήπεδό μας”.

Όπως σημείωσε στην ανάρτησή του:

«Χαρούμενος για το ντεμπούτο μου με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας για την απίστευτη υποστήριξη. Είναι πραγματική χαρά να αγωνίζομαι μπροστά σας, στο γήπεδό μας.

Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά».

ΠΑΟΚ

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