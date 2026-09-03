Νέα Αριστερά για πρόγραμμα ΕΛΑΣ: Καμία συνεκτική πολιτική πρόταση ικανή να ανατρέψει τη δυσμενή κατάσταση από τη διακυβέρνηση της ΝΔ

Κριτική στο οικονομικό πρόγραμμα, που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας χτες στη Θεσσαλονίκη, ασκεί η Νέα Αριστερά καταλογίζοντας στην ΕΛΑΣ πως «δεν αρθρώνει κάποια συνεκτική πολιτική πρόταση ικανή να ανατρέψει τη δυσμενή κατάσταση που έχει σχηματίσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα επτά χρόνια της διακυβέρνησής του».

«Οι πολίτες χτες δεν άκουσαν λέξη για επαναφορά της 13ης ή/και της 14ης σύνταξης, δεν άκουσαν το παραμικρό για επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους.

Ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ περιορίστηκε στο να προτείνει κατώτατο συντελεστή ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, ενώ δεν είπε τίποτα για τον ΦΠΑ στα υπόλοιπα προϊόντα και υπηρεσίες, ούτε για τους έμμεσους φόρους που επιβάλλονται στα καύσιμα και την ενέργεια», σημειώνει χαρακτηριστικά η Νέα Αριστερά ενώ σχολιάζει μεταξύ άλλων ότι «πρότεινε κατώτατο μισθό μόλις… 50 ευρώ παραπάνω από αυτόν που έχει ήδη εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης» και ότι η «περίφημη πατριωτική εισφορά» κρύβει τον κίνδυνο «η τελική επιβάρυνση του μεγάλου πλούτου να είναι τελικά μικρότερη από αυτήν που ισχύει σήμερα».

«Τα παραπάνω και πολλά ακόμα αποδεικνύουν πως η ΕΛΑΣ και ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχουν στόχο να χτυπήσουν αποφασιστικά τις ανισότητες που έχει γιγαντώσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σε μια κοινωνία που αγωνιά για την επιβίωσή της, η ΕΛΑΣ επενδύει στην μοιρολατρία και τις ελάχιστες προσδοκίες των πολιτών», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά.