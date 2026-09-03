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Νεπάλ: Στους 1.259 νεκρούς και 5.083 αγνοούμενους ο νεότερος απολογισμός απο τις φονικές πλημμύρες

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THESTIVAL TEAM

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Η καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα στις 26 Αυγούστου στο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.259 ανθρώπους, με τον αριθμό των αγνοουμένων να έχει εκτοξευθεί σε 5.083, σύμφωνα με έναν νέο προσωρινό απολογισμό που δημοσιεύτηκε σήμερα από την Αρχή Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης.

Κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο, από την πλευρά του Θιβέτ, για 21 νεκρούς και 541 αγνοούμενους, ανεβάζοντας τον προσωρινό απολογισμό των θυμάτων της καταστροφής σε συνολικά 1.280 νεκρούς και 5.624 αγνοουμένους, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων ξένων.

Νεπάλ

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