90ή ΔΕΘ: Προμηθευτείτε έως αύριο το εισιτήριό σας με 7 ευρώ και αποφύγετε τις ουρές στα ταμεία

Η ΔΕΘ-HELEXPO καλεί το κοινό να εκδώσει ηλεκτρονικά έως αύριο, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, το εισιτήριό του για την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αξιοποιώντας την τιμή EarlyBird των 7 ευρώ και αποφεύγοντας την αναμονή στα ταμεία κατά την προσέλευσή του στο εκθεσιακό κέντρο.

Η έγκαιρη ηλεκτρονική έκδοση των εισιτηρίων αναμένεται να συμβάλει στον περιορισμό των ουρών στα ταμεία και στην ταχύτερη είσοδο των επισκεπτών, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες και ώρες αυξημένης προσέλευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζεται φέτος διαφοροποιημένη τιμολογιακή πολιτική μεταξύ της ηλεκτρονικής αγοράς και της έκδοσης εισιτηρίου από τα ταμεία. Από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης το ημερήσιο εισιτήριο θα κοστίζει 9 ευρώ ηλεκτρονικά και 12 ευρώ στα ταμεία του εκθεσιακού κέντρου.

Μέχρι και αύριο, το κοινό έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει το ημερήσιο εισιτήριο στην τιμή των 7 ευρώ, επιλέγοντας οποιαδήποτε ημέρα επίσκεψης από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου.

Στην ίδια περίοδο, το Full Access Pass διατίθεται προς 39 ευρώ και παρέχει τη δυνατότητα μίας εισόδου ανά ημέρα και για τις εννέα ημέρες λειτουργίας της Έκθεσης. Από τις 5 Σεπτεμβρίου η τιμή του θα διαμορφωθεί στα 50 ευρώ.

Παράλληλα, από τις 5 Σεπτεμβρίου θα διατίθεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά εισιτήριο φοιτητών και ανέργων στην τιμή των 7 ευρώ. Το εισιτήριο είναι ονομαστικό και δεν μεταβιβάζεται, ενώ κατά την είσοδο ενδέχεται να ζητηθεί έγγραφο που πιστοποιεί τη φοιτητική ιδιότητα ή την ιδιότητα του ανέργου.

Η ηλεκτρονική προπώληση πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας more.com

(https://www.more.com/gr-el/tickets/conference/festival/90i-diethnis-ekthesi-thessalonikis2026/).

Η 90ή ΔΕΘ εγκαινιάζεται το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 13 Σεπτεμβρίου με περισσότερους από 1.000 εκθέτες, 25 συμμετέχουσες χώρες και 11 θεματικές ενότητες.

Στο επίκεντρο της επετειακής διοργάνωσης βρίσκεται για πρώτη φορά η Ιαπωνία ως Τιμώμενη Χώρα, με εκθεσιακή παρουσία 3.200 τ.μ. και περισσότερες από 40 εκδηλώσεις. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την έκθεση-αφιέρωμα «ΔΕΘ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΛΛΟΝ», τη JuniorLand με δράσεις για όλη την οικογένεια, τη Wellness&FitnessArena, θεματικές και διαδραστικές εμπειρίες, καθώς και τις βραδινές συναυλίες των MusicEvents Live.