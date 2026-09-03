Τουλάχιστον δύο νεκροί από μαζικούς πυροβολισμούς σε πολυκατοικία στη Μινεάπολη, ο δράστης εξουδετερώθηκε – Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν μετά από ένοπλη επίθεση σε πολυκατοικία στο κέντρο της Μινεάπολης στη Μινεσότα, με τις αρχές να ανακοινώνουν ότι ο δράστης είναι επίσης νεκρός. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες των αρχών, μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται τρεις αστυνομικοί, ενώ συνολικά επτά άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε κοντινό νοσοκομείο. Τρεις από τους τραυματίες υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση για τραύματα από πυροβολισμούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, περίπου στις 17:00 τοπική ώρα (01:00 τα ξημερώματα Πέμπτης ώρα Ελλάδας), σε κτίριο διαμερισμάτων στο κέντρο της πόλης.

UPDATE: Multiple victims, including two police officers, reported after a shooting in downtown Minneapolis, Minnesota, according to city officials. pic.twitter.com/EhVVBNtoDi September 2, 2026

Η αστυνομία της Μινεάπολης είχε ανακοινώσει αρχικά ότι υπάρχουν «πολλαπλά θύματα» από τους πυροβολισμούς, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την κατάστασή τους. Στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται δύο αστυνομικοί.

#Breaking

🚨#Minneapolis Police-Involved Shooting With ‘Multiple Victims'pic.twitter.com/4578vv5WVk

▪️A police-involved shooting in downtown Minneapolis left multiple people injured, including two police officers, authorities said.



▪️The Minneapolis Police Department said… September 2, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για την ταυτότητα των θυμάτων.

JUST IN: 1 dead, 6 injured, after an active shooter situation in downtown Minneapolis, Minnesota; suspect down. – KARE 11 pic.twitter.com/5PENNEaRL6 — Scope Report (@ScopeReport_) September 2, 2026

Οι αρχές ανέφεραν ότι ο δράστης φέρεται να έχει εξουδετερωθεί, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο.

Ο δήμος της Μινεάπολης επιβεβαίωσε ότι μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται δύο αστυνομικοί.

The Minneapolis Police Department is on the scene of a shooting in the area of 15 E Grant St. involving multiple victims, including two police officers. Please avoid the area. Additional information will be provided as it becomes available. — City of Minneapolis (@CityMinneapolis) September 2, 2026

Δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής τα κίνητρα του δράστη, ούτε οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς, ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η ομάδα δημόσιας ασφάλειας της πολιτείας ανταποκρίνεται στο περιστατικό, ενώ αξιωματούχοι βρίσκονται ήδη στην περιοχή.

«Είμαι ευγνώμων προς τις δυνάμεις επιβολής του νόμου που εργάζονται ενεργά για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των γειτόνων μας στο κέντρο της Μινεάπολης αυτό το απόγευμα», ανέφερε σε δεύτερη ανάρτησή του.

«Η Μινεσότα προσεύχεται για τους πρώτους ανταποκριτές μας», πρόσθεσε ο κυβερνήτης.

My public safety team is responding to a shooting that took place downtown Minneapolis this afternoon.



State officials are on the ground to support local law enforcement and we will share more information as it becomes available. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) September 2, 2026

Οι αρχές αναμένεται να παραχωρήσουν περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό, καθώς συνεχίζεται η έρευνα στην περιοχή.