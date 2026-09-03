Ελεονώρα Μελέτη: Έχω χάσει τη δουλειά μου ενώ ήμουν έγκυος και έχω εκβιαστεί σε μείωση μισθού

Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε η τρίτη θητεία της Ελεονώρας Μελέτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) έδωσε το “πράσινο φως” στη νομοθετική έκθεση για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και την ψυχική υγεία στον εργασιακό χώρο.

Η έκθεση εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία, συγκεντρώνοντας 41 ψήφους υπέρ, 12 κατά και 4 αποχές, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων στην Ευρώπη.

Η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει αναλάβει τον ρόλο της εισηγήτριας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) για τον συγκεκριμένο φάκελο, υπογράμμισε τη βαρύτητα της συγκεκριμένης απόφασης.

Όπως επισήμανε, η ψυχική υγεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστό ζήτημα, αλλά θα πρέπει να αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι της προστασίας των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Δεν μπορούμε να θεωρούμε φυσιολογικό να πηγαίνει ένας άνθρωπος στη δουλειά του και να φοβάται, να εξουθενώνεται ή να αισθάνεται ότι δεν έχει φωνή. Η ψυχική υγεία στη δουλειά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα», δήλωσε η Ελεονώρα Μελέτη.

«Όλοι έχουμε βρεθεί σε ένα δυσάρεστο, τοξικό ή ακόμα και κακοποιητικό περιβάλλον. Κάπως έτσι η εργασία μας γίνεται θηλιά γύρω από τον λαιμό μας. Ο εργασιακός εκφοβισμός είναι κακοποίηση και δεν πρέπει να γίνεται ανεκτός! Έχω χάσει τη δουλειά μου ενώ ήμουν έγκυος, και είχα σύμβαση εργασίας και συμβόλαιο! Έχω εκβιαστεί σε μείωση μισθού «για να μη χάσει κόσμος τη δουλειά του», τόνισε, μεταξύ άλλων η παρουσιάστρια και ευρωβουλευτής.

«Σήμερα κάναμε ένα σημαντικό βήμα. Συνεχίζουμε μέχρι κανένας εργαζόμενος να μη νιώθει μόνος απέναντι στον εργασιακό εκφοβισμό», κατέληξε η Ελεονώρα Μελέτη.

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