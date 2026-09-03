ΠΑΕ ΠΑΟΚ για Μπαταούλα: “Το ταξίδι μόλις ξεκίνησε”

Ο Δημήτρης Μπαταούλας φόρεσε χθες για πρώτη φορά την ασπρόμαυρη φανέλα σε ματς της πρώτης ομάδας και προφανώς αυτό το ντεμπούτο έκανε χαρούμενους τους φίλους του Δικεφάλου, αφού ένα ακόμη παιδί από τις Ακαδημίες έχει τη δυνατότητα να πάρει και άλλα παιχνίδια στην ομάδα του Λίσι.

Μάλιστα, η ασπρόμαυρη ΠΑΕ με ανάρτηση της στα social media σχολίασε αυτό το ντεμπούτο: «Ένα δικό μας παιδί φόρεσε για πρώτη φορά την ασπρόμαυρη φανέλα. Το όνειρο του Δημήτρη έγινε πραγματικότητα. Το ταξίδι μόλις ξεκίνησε».

Ο στόπερ του «Δικεφάλου» μετά τη λήξη του αγώνα μίλησε για το ντεμπούτο του, αλλά και για το αποτέλεσμα, τονίζοντας ότι η ομάδα του μπορούσε να πάρει τη νίκη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Δημήτρης Μπαταούλας:

Για το ντεμπούτο του: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, το περίμενα πάρα πολύ καιρό. Δεν πήραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε, όμως κοιτάμε μπροστά. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι να δώσουμε την Κυριακή».

Για το γεγονός ότι το παιχνίδι διεξήχθη υπό αντίξοες συνθήκες: «Δεν μας επηρέασε η βροχή, εμείς κοιτούσαμε τον στόχο μας, τη νίκη. Είχαμε τις ευκαιρίες μας, πιστεύω ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε. Προχωράμε μπροστά».