Κυψέλη: Ο 43χρονος “τα ρίχνει” στην επιλόχειο κατάθλιψη της 38χρονης – “Έσκασε η κοιλιά του βρέφους, τα παιδιά είδαν τι έγινε”

Νέα στοιχεία αποκαλύπτονται για την υπόθεση θρίλερ της Κυψέλης, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος τυλιγμένο σε ισοθερμικό σάκο κρυμμένο σε βαλίτσα.

Αν και ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του αρνούνται την δολοφονία του μωρού και κάνουν λόγο για παθολογικά αίτια θανάτου, η ιατροδικαστική έχει «δείξει» εγκληματική ενέργεια.

Για την υπόθεση είχαν συλληφθεί τρεις ενήλικες ο 43χρονος και η 38χρονη, φερόμενοι γονείς του βρέφους και των τριών ανηλίκων που εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα της οδού Θάσου στην Κυψέλη, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός.

Ο 43χρονος κατηγορούμενος έχει δώσει διάφορες εκδοχές για το τί συνέβη στο μωράκι. Υποστήριξε ότι οι Illuminati άλλαξαν το νεογέννητο στο μαιευτήριο, δίνοντάς του ένα άλλο με προβλήματα υγείας -με αποτέλεσμα το μωρό να κλαίει ασταμάτητα προκαλώντας εξάντληση στην οικογένεια- ενώ πέθανε από παθολογικά αίτια.

Το ζευγάρι φέρεται να σκότωσε το μωρό επειδή τους ενοχλούσε το κλάμα τους, ενώ στη συνέχεια δεν δήλωσαν τον θάνατό του. Από τη μία ο 43χρονος είπε ότι φοβόταν να δηλώσει το νεκρό βρέφος επειδή η Πρόνοια θα του έπαιρνε και τα άλλα τρία ανήλικα. Η 38χρονη φερόμενη μητέρα είπε ότι πάγωσαν το παιδί επειδή η ίδια δεν μπορούσε να το αποχωριστεί. Ο σύντροφός της, κατέθεσε στις αρχές ότι η γυναίκα δεν ήταν καλά ψυχολογικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έπασχε από επιλόχειο κατάθλιψη.

Το “Live News” εξασφάλισε τα όσα κατέθεσε ο 43χρονος κατά την απολογία του, αναφορικά με την επιλόχειο κατάθλιψη της 38χρονης: «Από τότε που γεννήθηκε το μωρό επί 8 μήνες, η γυναίκα μου δεν ήταν καλά, έλεγε ασυναρτησίες, μιλούσε στα παιδιά ενώ αυτά δεν ήταν εκεί. Μετά από 8 μήνες το παιδί ήταν σε κατάσταση αφασίας. Το είχαμε δει εμείς και ανησυχήσαμε, το βάλαμε στο τραπέζι να του δώσουμε να φάει, είχε πρηστεί η κοιλιά του. Κάποια στιγμή άκουσα έναν ήχο σαν κάτι να σκάει. Πήγα στο παιδί και είχε σκάσει η κοιλιά του. Προσπάθησα να το σώσω αλλά είχε πεθάνει. Τα τρία παιδιά είδαν τι έγινε».

Και συμπλήρωσε: «Εγώ φοβήθηκα και τότε τύλιξα το μωρό με σακούλες και το έβαλα στον καταψύκτη. Τότε με την οικογένειά μου μέναμε σε Airbnb στην Αθήνα. Ο λόγος που φοβήθηκα ήταν να μην μου πάρουν τα υπόλοιπα παιδιά γιατί δεν τα είχα δηλωμένα ότι ζουν στην Ελλάδα. Επειδή η γυναίκα μου δεν είχε τακτοποιήσει ποτέ τα χαρτιά της στην Ελλάδα. Εντωμεταξύ μετά από τον θάνατο του μωρού η γυναίκα μου την άλλη μέρα συνήλθε. Ξαφνικά ήταν μια χαρά. Αυτό το παρατήρησαν και τα υπόλοιπα παιδιά και είπαν ότι “η μαμά είναι πάλι καλά”. Το πτώμα του μωρού παρέμεινε κρυμμένο στον καταψύκτη. Μετά φύγαμε από εκείνο το σπίτι και μείναμε και σε άλλα Airbnb. Πριν από περίπου ένα μήνα μετακομίσαμε στην Θάσο».

«Οι Illuminati μου πρόσφεραν 2,5 εκ. ευρώ, αρνήθηκα και μου άλλαξαν το μωρό»

Σοκ προκαλούν τα όσα είπε ο 43χρονος για το νεογέννητο βρέφος, ο οποίος υποστήριξε ότι μέλη αίρεσης των προσέγγισαν και του έδωσαν μεγάλο χρηματικό ποσό για να πουλήσει την ψυχή του στον διάολο, πράγμα που εκείνος αρνήθηκε. Ο ίδιος υποστήριξε, ότι για αυτό τον λόγο οι Illuminati άλλαξαν το μωρό στο μαιευτήριο και του έδωσαν ένα «σατανιασμένο» με προβλήματα υγείας που έκλαιγε 23 ώρες το 24ωρο.

«Γνώρισα πριν περίπου 20 χρόνια την σύντροφό μου στην Γερμανία. Οι γονείς της ήταν ναρκομανείς και την είχαν αφήσει σε ορφανοτροφείο, εγώ πήγα και την πήρα από το ίδρυμα. Η κόρη μας γεννήθηκε το 2011 στην Αμβέρσα, μετά τη γυναίκα μου την έβαλαν ξανά σε ίδρυμα. Πήγα και την έκλεψα μαζί με την κόρη μας και τις έφερα στην Ελλάδα. Στην Γερμανία με κυνηγούσαν για απαγωγή», είπε ο 43χρονος.

«Τέλη Νοεμβρίου του 2011 ήρθαμε στην Ελλάδα και κάναμε τα άλλα δύο παιδιά. Το παιδί που βρέθηκε νεκρό στην βαλίτσα ήταν δικό μου και της γυναίκας μου. Το παιδί γεννήθηκε με καισαρική σε νοσοκομείο. Εγώ ήθελα να το δω αλλά οι γιατροί δεν με άφηναν. Η γυναίκα μου ήταν χειρουργημένη. Μετά από δύο ώρες μας έφεραν στο θάλαμο ένα παιδί νεογέννητο. Εγώ πιστεύω όμως ότι το παιδί που μας έφεραν δεν ήταν το δικό μας και μας έφεραν άλλο. Γιατί όταν πήγα να το δω μόνος μου ακριβώς μετά την γέννα δεν με άφησαν», πρόσθεσε.

Για την «αλλαγή» μωρού στο μαιευτήριο είπε: «Παλιότερα είχα μπλέξει με τους Illuminati. Μου είπανε ότι θα μου δώσουν 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά έπρεπε να κάνω συμβόλαιο προφορικό ότι θα είμαι μαζί τους και θα πουλήσω την ψυχή μου στον διάβολο. Επειδή εγώ δεν ήθελα να πουλήσω την ψυχή μου στον διάβολο δεν δέχτηκα και από τότε με κυνηγούσαν. Γι’ αυτό μου είχαν στείλει και την γυναίκα για την οποία κατηγορήθηκα για μαστροπεία.

Για να με εκδικηθούν οι Illuminati, μου άλλαξαν το μωρό στο νοσοκομείο. Το μωρό που τελικά μας έδωσαν είχε προβλήματα υγείας εξαρχής. Έκλαιγε 23 ώρες την ημέρα και μια ώρα κοιμόταν. Από ό,τι μας έλεγαν οι γιατροί είχε κήλη αλλά και κάτι με το έντερό του. Επίσης το μωρό δεν είχε δύναμη να ρουφήξει γάλα και δεν μας το έδιναν στην αρχή να το πάρουμε σπίτι. Την άλλη μέρα το πρωί όμως μας το έδωσαν και εγώ παραξενεύτηκα γιατί το προηγούμενο βράδυ μας έλεγαν ότι δεν μπορεί να ρουφήξει γάλα. Έτσι το πήραμε στο σπίτι. Του κάναμε κάθε μέρα μασάζ για να μπορεί να ενεργηθεί και να βγάλει τα αέρια γιατί από μόνο του δεν μπορούσε. Για οκτώ μήνες περίπου το ταΐζαμε και το πηγαίναμε στον γιατρό κανονικά».

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη, Βασίλη Λαμπρόπουλο, για τις αρχές είναι ξεκάθαρο το τί έχει συμβεί.

Λόγω των σκληρών ναρκωτικών που έπαιρνε το ζευγάρι, φτάνουν σε σημείο να καταθέτουν μία ιστορία για τον θάνατο του παιδιού χωρίς να βγάζει νόημα.

Ωστόσο, η ΕΛΑΣ είναι βέβαιη ότι 43χρονος και 38χρονη δολοφόνησαν το παιδάκι επειδή έκλαιγε και τους ενοχλούσε.