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Ο ΠΑΟΚ για πρώτη φορά συμμετέχει στο τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος” – Πρεμιέρα με Παρτιζάν στο ΟΑΚΑ

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Ο Παναθηναϊκός θα διοργανώσεις για μία ακόμη χρονιά το τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”, φιλοξενώντας φέτος στο Telekom Center Athens την Παρτιζάν, τον ΠΑΟΚ και την Μπουργκ.

Το φετινό τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος” θα διεξαχθεί την Παρασκευή 18 και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026 στο T-Center, με τον Παναθηναϊκό να προετοιμάζεται για την έναρξη της σεζόν σε Ελλάδα και Euroleague.

Η ενημέρωση από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός

“Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει τη διεξαγωγή του 8ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», στη μνήμη του κορυφαίου παράγοντα του Συλλόγου, την Παρασκευή 18 και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο «σπίτι» μας, το Telekom Center Athens.

Η Partizan Mozzart Bet Belgrade, ο ΠΑΟΚ και η κάτοχος του Eurocup, Cosea JL Bourg ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκληση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR και θα δώσουν το «παρών» στο μεγάλο ραντεβού, το οποίο έχει γίνει πλέον θεσμός, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του ιστορικού μας ηγέτη, του ανθρώπου που τον έφερε στην κορυφή της Ευρώπης και τον έκανε γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μετά από την άκρως επιτυχημένη διεξαγωγή του στο Παναθηναϊκό Στάδιο το 2024 και στην Αυστραλία το 2025, το Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» επιστρέφει στο πιο όμορφο γήπεδο της Ευρώπης, το Telekom Center Athens, το οποίο θα υποδεχθεί για πρώτη φορά την σπουδαία αυτή διοργάνωση με τη νέα του μορφή.

Ο Παύλος Γιαννακόπουλος, με το ήθος και το φίλαθλο πνεύμα του, τίμησε τον ελληνικό αθλητισμό και κατάφερε να αλλάξει την ιστορία της ομάδας μας, καθιστώντας την ως την πλέον επιτυχημένη στην Ευρώπη.

Τα χρόνια που βρέθηκε στην προεδρία του Παναθηναϊκού έφερε στην ομάδα κορυφαία ονόματα του αθλήματος από την Ελλάδα, την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, δημιουργώντας μια αξιοζήλευτη τροπαιοθήκη με έξι Πρωταθλήματα Ευρώπης, δεκατρία Πρωταθλήματα Ελλάδας, εννέα Κύπελλα Ελλάδας και ένα διηπειρωτικό Κύπελλο. Άπαντες έτρεφαν τεράστιο σεβασμό και αγάπη για τον Παύλο Γιαννακόπουλο, καθώς πρώτα λειτουργούσε ως «πατέρας» και μετά ως πρόεδρος.

Το πρόγραμμα του 8ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

18 Σεπτεμβρίου 2026

GAME 1: Παρτιζάν – ΠΑΟΚ (18:00)

GAME 2: Παναθηναϊκός – Μπουργκ (21:00)

19 Σεπτεμβρίου 2026

GAME 1 – 17:00

GAME 2 – 20:00

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το 8ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και τα εισιτήρια θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα.

Μπάσκετ ΠΑΟΚ

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