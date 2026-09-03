Δολοφονία βρέφους στη Κυψέλη: “Kαμία γυναίκα δεν θέλει να βγάλει στον κόσμο ένα τέτοιο παιδί”, λέει η μητέρα του 43χρονου

«Ο κόσμος με δικάζει, εγώ δεν φταίω», λέει η μητέρα του 43χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα στο σπίτι της οδού Θάσου στην Κυψέλη.

Μιλώντας στο MEGA, η μητέρα του 43χρονου ανέφερε πως ο σύζυγός της έχει πεθάνει και πως είναι μόνη της, χαμένη, ενώ προσπαθεί να βάλει σε μια σειρά όλα όσα αποκαλύπτονται για τον γιο της. «Δεν ξέρω τίποτα έχω μπερδευτεί», δήλωσε.

«Ο κόσμος με δικάζει τι μάνα είμαι, εγώ δεν φταίω ούτε του είπα να σκοτώσει ούτε είπα να κάνει… Ζω στη Γερμανία έχω να έρθω στην Ελλάδα 12 χρόνια, πώς να ξέρω τι κάνει πίσω αυτό το παιδί, δεν είναι μικρό παιδί είναι 43 χρονών παλικάρι, γιατί να φταίει η μάνα του; Με δικάζει ο κόσμος τι μάνα είμαι, εγώ τι μάνα είμαι; Εγώ ήμουν μια μάνα που μια ζωή ήταν δίπλα στα παιδιά της και πάντα θα είμαι ότι και να γίνει. Φυσικά μία μάνα ποτέ δεν θέλει να βγάλει στον κόσμο ένα τέτοιο παιδί, ποτέ», είπε η μητέρα του 43χρονου.

Στο σπίτι της οδού Θάσου έμενε ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του, ο 26χρονος Αφγανός, η 15χρονη και δύο ανήλικα αγόρια. Εν τω μεταξύ, ο 43χρονος, η 38χρονη και ο Αφγανός, πρόκειται να οδηγηθούν εκ νέου αύριο στον ανακριτή μετά τη βαριά ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε χθες.

Συγκεκριμένα, ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα διώκονται για τη δολοφονία του βρέφους.

Ειδικότερα, σε βάρος των δυο παραπάνω κατηγορούμενων ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία, οπλοφορία οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία και ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση και άπαξ.

Ακόμη ποινική δίωξη ασκήθηκε και σε βάρος του 26χρονου Αφγανού ο οποίος ζούσε και εκείνος στο σπίτι της Κυψέλης και φέρεται να είχε σχέση με την ανήλικη κόρη της 38χρονης η οποία είναι έγκυος.

Συγκεκριμένα ο 26χρονος διώκεται για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη, καθώς και για ψευδή κατάθεση και για κατοχή πυρομαχικών.

Οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν αύριο τελικά στον ανακριτή για τη συγκεκριμένη δικογραφία, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.