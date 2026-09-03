Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη σε Άγκυρα: Δεν θα δεχθούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική μας θωράκιση

Αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία απέστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια των κοινών του δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Κόστα για τις προκλήσεις της Άγκυρας, στέλνοντας σαφές μήνυμα.

«Δεν νοείται να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της κυριαρχίας. Θέλουμε να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, αλλά αυτή θα πρέπει να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας με την Ελλάδα. Η πατρίδα μου είναι ειρηνική χώρα, που δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για το πως ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση», διαμήνυσε ο πρωθυπουργός.

Στην αρχή των δηλώσεών του ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα προετοιμάζει την προεδρία της στο Συμβούλιο με αίσθηση ευθύνης και έτοιμη να συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση κοινών μας προτεραιοτήτων.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Αντόνιο Κόστα συζήτησαν το ζήτημα της διαπραγμάτευσης για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της περιόδου 2028-2034.

«Επιβάλλεται να πετύχουμε μια πολιτική συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους. Η κυπριακή προεδρία έχει βάλει τις βάσεις, αναμένουμε τις προτάσεις τις ιρλανδικής προεδρίας με το ύψος του προϋπολογισμού και την κατανομή των πόρων. Πρέπει να πιέσουμε όλοι να πετύχουμε τις απαραίτητες συναινέσεις. Η Ελλάδα έχει υποστηρίξει πολλές φορές ότι χρειαζόμαστε έναν πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό».

«Για να το πω απλά δεν μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα, δαπανώντας λιγότερα. Για εμάς πολιτικές που στηρίζουν τη σύγκλιση διασφαλίζουν ότι η ανάπτυξη αφορά όλες τις χώρες της περιφέρειας της Ένωσης, αλλά ωφελούν και τις χώρες που βρίσκονται στον πυρήνα της κοινής μας ευρωπαϊκής οικογένειας», τόνισε.

«Θέλω να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά στην ανάγκη να έχουμε επαρκείς πόρους για την προσαρμογή στα νέα δεδομένα και την αντιμετώπιση συνεπειών της κλιματικής κρίσης, Φέτος πολλές χώρες επλήγησαν από καταστροφικές πυρκαγιές, η πατρίδα μου απέφυγε τα χειρότερα αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι μια διαρκής πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Γνωρίζουμε ότι για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε τους πόρους της συνοχής της κοινής αγροτικής πολιτικής, να χρηματοδοτήσουμε τις νέες μας προτεραιότητες, χρειαζόμαστε αύξηση των ιδίων πόρων. Η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτή τη συζήτηση με διάθεση να καταθέσουμε νέες δημιουργικές προτάσεις, όπως την πιθανή αξιοποίηση από έσοδα των δημοπρασιών για τη χρήση των συχνοτήτων του φάσματος 5G ΚΑΙ 6G. Είμαστε πάντα έτοιμοι να εξετάσουμε τη δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. Θα το ξαναπώ πιστεύω ότι κοινά ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά, όπως η Άμυνα, υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από νέα εργαλεία κοινού δανεισμού», κατέληξε.