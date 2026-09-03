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Άρης-Ηρακλής: Οπαδική συμφωνία για ανταλλαγή εισιτηρίων

Φωτογραφία: Intime
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Τα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε Άρη και Ηρακλή όπως φαίνεται θα διεξαχθούν με… χρώμα στις κερκίδες!

Σύμφωνα με το metrosport.gr, Άρης και Ηρακλής έχουν έρθει σε συμφωνία για ανταλλαγή εισιτηρίων, αρχής γενομένης από το ντέρμπι των δύο ομάδων της Θεσσαλονίκης, το οποίο έρχεται στις 19 Σεπτεμβρίου στο «Κ. Βικελίδης».

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε επαφή, με θετική διάθεση να δοθούν εισιτήρια στους οπαδούς του Ηρακλή και να παρακολουθήσουν την ομάδα τους αγωνιζόμενη στην έδρα του Άρη, ενώ κάτι αντίστοιχο με τους οπαδούς των «κιτρινόμαυρων» θα συμβεί στο ντέρμπι του δεύτερου γύρου στο Καυτανζόγλειο Στάδιο.

Στη φετινή σεζόν οι οπαδοί του Ηρακλή έχουν ταξιδέψει ήδη σε Νέα Φιλαδέλφεια και Πανθεσσαλικό Στάδιο στηρίζοντας την ομάδα τους κόντρα σε ΑΕΚ και Βόλο αντίστοιχα, ενώ οι οπαδοί του Άρη βρέθηκαν στο πλευρό της ομάδας τους στην αναμέτρηση της Τρίπολης στην πρεμιέρα κόντρα στην Καλαμάτα.

Μάλιστα οι οπαδοί των δύο ομάδων είχαν δώσει εντυπωσιακές εικόνες υποστήριξης της ομάδας τους, με την κοινή τους παρουσία πριν από περίπου 3 χρόνια σ’ έναν αγώνα μπάσκετ Α2 γυναικών στο κλειστό γήπεδο της Μίκρας στη Θεσσαλονίκη.

Σε μια συμφωνία που τήρησαν απόλυτα και με σεβασμό και οι δύο πλευρές, οι κερκίδες είχαν χωριστεί στη μέση, ήταν γεμάτες και δε συνέβη το παραμικρό.

Πηγή: metrosport.gr

Άρης Ηρακλής

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