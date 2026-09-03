Τραγωδία στη Νιγηρία: 37 νεκροί από τοξικά αέρια σε απόπειρα κλοπής πετρελαίου από αγωγό

Τουλάχιστον 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στη νότια Νιγηρία, αφού εισέπνευσαν ένα τοξικό αέριο, κατά τη διάρκεια μιας απόπειρας κλοπής πετρελαίου από έναν αγωγό, σύμφωνα με μια τοπική, μη κυβερνητική οργάνωση.

«Τουλάχιστον 37 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο αφού εισέπνευσαν καύσιμο Indorama» (σ.σ. από την ονομασία της εταιρείας πετροχημικών προϊόντων Indorama) και «πολλοί άλλοι αγνοούνται» ανέφερε το Κέντρο για την Προστασία των Νέων και του Περιβάλλοντος (YEAC-Nigeria).

Η αστυνομία της Πολιτείας Ρίβερς επιβεβαίωσε το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στην Οκρίκα, κοντά στο Πορτ Χάρκορτ, την πρωτεύουσα της περιφέρειας αυτής. Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει προς το παρόν τον αριθμό των θυμάτων.

Τα σαμποτάζ σε πετρελαιαγωγούς και η κλοπή πετρελαίου είναι συχνό φαινόμενο σε αυτήν την περιοχή, στο Δέλτα του Νίγηρα, και αποτελούν μια βασική αιτία περιβαλλοντικής ρύπανσης. Σύμφωνα με το YEAC-Nigeria, κάποιοι νέοι συνέδεσαν έναν σωλήνα σε έναν αγωγό που μεταφέρει πετρελαϊκά προϊόντα από το πετροχημικό εργοστάσιο της Indorama Eleme Petrochemical σε πλοία που καταπλέουν στην περιοχή κάθε δύο εβδομάδες για να φορτώσουν καύσιμα και να τα στείλουν για εξαγωγή.

«Πολλοί άνθρωποι αγνοούνται και πτώματα θεάθηκαν να πλέουν στον ποταμό, αλλά δεν έχουν περισυλλεχθεί ακόμη», πρόσθεσε η ΜΚΟ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ