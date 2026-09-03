Μαραθώνας: Οι αρχές “όργωσαν” την αυλή που η 68χρονη έθαψε την μητέρα της αλλά δεν βρήκαν τίποτα – Ο εγγονός της επέστρεψε στο σπίτι

Στο σπίτι στον Μαραθώνα, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό της ηλικιωμένης γυναίκας που φέρεται να θάφτηκε στην αυλή από την ίδια της την κόρη, βρέθηκε και ο εγγονός της.

Πρόκειται για τον γιο της 68χρονης γυναίκας, που φέρεται να παραδέχτηκε στις αρχές ότι έθαψε τη μητέρα της στον κήπο του σπιτιού.

Ο άνδρας, μιλώντας έξω από το σπίτι στον Μαραθώνα, επέμενε πολλές φορές ότι δεν γνώριζε τίποτα για όσα φέρεται να είχαν συμβεί με τη γιαγιά του.

Όπως είχε πει νωρίτερα στο newsit.gr, η μητέρα του δεν είναι καλά τα τελευταία χρόνια, με την ίδια να φέρεται να έχει ομολογήσει το ότι έθαψε την ηλικιωμένη στην αυλή, χωρίς όπως ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς να θυμάται το σημείο.

Την καταγγελία στις αρχές, σύμφωνα με τον ίδιο, έκανε η αδελφή του, η οποία φέρεται να είχε χρόνια να επικοινωνήσει με τη γιαγιά τους και άρχισε να αναζητά τι είχε συμβεί. Ο ίδιος, πάντως, επανέλαβε ότι δεν είχε καμία γνώση για την υπόθεση.

Όταν ρωτήθηκε πώς ήταν δυνατόν να μη γνωρίζει τι είχε συμβεί όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και αν είχε πάει στην κηδεία της γιαγιάς του, απάντησε ότι η μητέρα του τού είχε πει πως «τα τακτοποίησε». Ο άνδρας υποστήριξε επίσης ότι εκείνο το διάστημα έλειπε και για τον λόγο αυτό δεν γνώριζε περισσότερα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά την καταγγελία της εγγονής της ηλικιωμένης. Αστυνομικοί έφτασαν στη μονοκατοικία στον Μαραθώνα και, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η 68χρονη φέρεται να παραδέχτηκε ότι είχε θάψει τη μητέρα της στην αυλή.

Οι αρχές «όργωσαν» την αυλή αλλά δεν βρήκαν τίποτα

Οι αρχές πραγματοποιούν έρευνες στον χώρο για τον εντοπισμό της ηλικιωμένης και τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Εξετάζεται η πληροφορία ότι η γυναίκα είχε πεθάνει πριν από σχεδόν δέκα χρόνια και ότι ο θάνατός της δεν δηλώθηκε, προκειμένου να συνεχιστεί η είσπραξη της σύνταξής της.

Νωρίτερα, μιλώντας στο newsit.gr ο εγγονός της γυναίκας που φαίνεται να βρίσκεται θαμμένη στην αυλή σπιτιού από την ίδια της την κόρη προκειμένου να παίρνει τη σύνταξή της, είχε πει ότι δεν γνώριζε τίποτα, όμως η μητέρα του, του είχε πει ότι η γιαγιά του βρισκόταν σε κάποιο ίδρυμα και δεν είχε ζητήσει ποτέ λεπτομέρειες.

Υπενθυμίζεται ότι σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της Αστυνομίας στην μονοκατοικία στον Μαραθώνα και στο σημείο επιχειρούν εκσκαφείς του δήμου, παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάτι.

Οι έρευνες αναμένεται να επεκταθούν και σε άλλα σημεία, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ευσταθούν οι καταγγελίες.

Ο εισαγγελέας έχει ζητήσει να συγκεντρωθεί όλο το διαθέσιμο υλικό, ώστε να εξεταστεί αν και πώς θα κινηθεί η ποινική διαδικασία.