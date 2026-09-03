ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Ενσωματώθηκαν Καλάθης και Όσμαν, πότε αναχωρεί η αποστολή για Ιταλία

Για πρώτη φορά από την έναρξη της προετοιμασίας, ο Αντρέα Τρινκιέρι είχε στη διάθεσή του τόσο τον Νικ Καλάθη όσο και τον Τσέντι Όσμαν, με τους δύο διεθνείς να ενσωματώνονται στην προπόνηση του ΠΑΟΚ.

Η παρουσία των δύο έμπειρων παικτών στο Παλατάκι αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τον Ιταλό τεχνικό, ο οποίος μπορεί πλέον να δουλέψει σε μεγαλύτερο βαθμό πάνω στην αγωνιστική φιλοσοφία και στα πλάνα του, έχοντας στη διάθεσή του σχεδόν όλα τα βασικά του «όπλα».

Το μοναδικό πρόβλημα αφορά τον Μπριν Ταΐρι, ο οποίος υποβλήθηκε σε αρθροσκοπική επέμβαση μετά τον τραυματισμό του στο αριστερό γόνατο. Παρά την επέμβαση, ο Αμερικανός γκαρντ βρέθηκε στο γήπεδο και παρακολούθησε μέρος της προπόνησης.

Στην Ιταλία για το τουρνουά του Ούντινε

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ συνεχίζεται πλέον εκτός Ελλάδας, καθώς την Παρασκευή (04/09) η αποστολή αναχωρεί για την Ιταλία με πρώτο προορισμό το Ούντινε. Εκεί ο Δικέφαλος θα συμμετάσχει στο διεθνές τουρνουά της τοπικής ομάδας, μαζί με τη Ρέτζιο Εμίλια και τη Νάπολι.

Το Σάββατο (05/09), στις 21:30 ώρα Ελλάδας, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Apu Udine, ενώ νωρίτερα, στις 19:00, θα διεξαχθεί η αναμέτρηση Ρέτζιο Εμίλια-Νάπολι.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα, την Κυριακή (06/09) η ομάδα του Τρινκιέρι θα αντιμετωπίσει μία εκ των Ρέτζιο Εμίλια ή Νάπολι, είτε στον μικρό είτε στον μεγάλο τελικό του τουρνουά.

Στη συνέχεια, η αποστολή του ΠΑΟΚ θα μετακινηθεί στο Μιλάνο, όπου θα συνεχίσει τις προπονήσεις της καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Η παρουσία της ομάδας στην Ιταλία θα ολοκληρωθεί στις 12 Σεπτεμβρίου, με το σημαντικό φιλικό απέναντι στην EA7 Emporio Armani Milano στη Biella.

Πηγή: metrosport.gr