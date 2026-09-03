Δαβάκης από Θεσσαλονίκη: Το στρατόπεδο Ζιάκα είναι στοίχημα για την κυβέρνηση και θα προχωρήσει με εργώδεις ρυθμούς

«Το στρατόπεδο “Ζιάκα” είναι ένα στοίχημα για την κυβέρνηση και θα προχωρήσει με εργώδεις ρυθμούς» δήλωσε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης, μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον δήμαρχο Ελευθερίου Κορδελιού – Ευόσμου Λευτέρη Αλεξανδρίδη, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Το ανενεργό στρατόπεδο «Ζιάκα» αναμένεται να αξιοποιηθεί για κοινωνική και προσιτή κατοικία, εκεί όπου σε έκταση 130 στρεμμάτων θα δημιουργηθεί ένας νέος οικισμός με αθλητικές εγκαταστάσεις και πράσινο. Το αρχικό σχέδιο για τον πρότυπο οικισμό έκανε λόγο για 600 κατοικίες, ωστόσο η οριστική χωροθέτηση θα δείξει εάν ο αριθμός θα φτάσει τις 1.000 – 10.050 κατοικίες.

«Θα υπάρξει ένα γήπεδο και περαιτέρω σχεδιασμός προκειμένου οι κάτοικοι της περιοχής και ιδιαίτερα η νεολαία να μπορεί να αθλείται σε έναν ποιοτικό χώρο αναψυχής και άθλησης», συμπλήρωσε ο κ. Δαβάκης.

Στο τραπέζι των συζητήσεων με τον δήμαρχο κ. Αλεξανδρίδη βρέθηκε και η απόδοση του στρατοπέδου «Παπακυριαζή», με τον υφυπουργό να τονίζει πως είναι «ειλημμένη η απόφαση να παραχωρηθεί στον δήμο ένας χώρος 26 στρεμμάτων». Όπως είπε ο κ. Δαβάκης, «σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Μπορεί και εντός του μηνός, προκειμένου να έχουμε μια ευοίωνη προοπτική και για αυτό».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Ελευθερίου – Κορδελιού, στις δηλώσεις του στάθηκε «στην ευαισθησία της κυβέρνησης να βοηθήσει ώστε να διαμορφωθούν αθλητικοί χώροι στην περιοχή μας. Ζητήσαμε και είναι σύμφωνο το υπουργείο για τους αθλητικούς χώρους στο στρατόπεδο “Ζιάκα”. Μιλήσαμε, επίσης, για την παραχώρηση των 26 στρεμμάτων στο στρατόπεδο “Παπακυριαζή”, το οποίο είναι θέμα διαδικαστικό, αλλά και για την διάνοιξη της οδού Ιπποδρομίου».

Ο κ. Αλεξανδρίδης συμπλήρωσε πως η δημοτική αρχή ζήτησε, επιπλέον, να παραχωρηθεί ένα «κομμάτι όμορο με το στρατόπεδο “Παπακυριαζή”, διότι έχουμε τη χορηγία από τα Ελληνικά Πετρέλαια που προτίθενται να αλλάξουν χλοοτάπητα στο προπονητήριο δίπλα στο γήπεδο που ονομάζουμε Αθλητικό Πάρκο Ευόσμου».

«Να βάλουμε τις βάσεις για να αναπτυχθεί η περιοχή σωστά, όχι μόνο για τους κατοίκους, αλλά για όλη τη Θεσσαλονίκη», σημείωσε ο κ. Αλεξανδρίδης.

«Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτές οι συναντήσεις δεν έχουν προεκλογικό χαρακτήρα. Έχουν ουσιαστικό επιτελικό χαρακτήρα, προκειμένου να υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα», δήλωσε, από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δακάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ