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Φωτιά στο Πετροχώρι Ξάνθης – Σηκώθηκαν 7 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα

Αρχείο Intime
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Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην Ξάνθη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πετροχώρι Ξάνθης νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης 03.09.2026 και άμεσα κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα και πολύ γρήγορα οι δυνάμεις ενισχύθηκαν.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ με 8 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Ε.Σ.

Ξάνθη Φωτιά

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