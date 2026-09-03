Φωτιά στο Πετροχώρι Ξάνθης – Σηκώθηκαν 7 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην Ξάνθη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πετροχώρι Ξάνθης νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης 03.09.2026 και άμεσα κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα και πολύ γρήγορα οι δυνάμεις ενισχύθηκαν.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πετροχώρι Ξάνθης. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Ε.Σ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 3, 2026

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ με 8 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Ε.Σ.