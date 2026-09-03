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Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία του Προαστιακού στον Ασπρόπυργο λόγω τεχνικής βλάβης

Φωτογραφία: Intime
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THESTIVAL TEAM

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Τεχνική βλάβη ακινητοποίησε το μεσημέρι της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου αμαξοστοιχία του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η μετακίνηση περίπου 170 επιβατών.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχία 1317 που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς, ακινητοποιήθηκε στις 14:45 το μεσημέρι στον Σταθμό του Ασπροπύργου, λόγω τεχνικής βλάβης. Όπως αναφέρει η εταιρεία για τη μεταφορά των επιβατών προς τον προορισμό τους δρομολογήθηκαν λεωφορεία της Hellenic Train.

Το περιστατικό ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις και τροποποιήσεις και σε άλλα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών, καθώς επηρεάζεται η ομαλή διεξαγωγή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας αναφέρει η ενημέρωση της Hellenic Train. Επίσης η εταιρεία διερευνά τα αίτια της τεχνικής βλάβη και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόησή του.

Hellenic Train

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