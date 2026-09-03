Θεσσαλονίκη: Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση για τα έργα αναβάθμισης του Καυτανζογλείου – “Θα γίνει το ΟΑΚΑ της Βορείου Ελλάδος”

Υπογράφηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (3/9) στο Καυτανζόγλειο Στάδιο η προγραμματική σύμβαση για έργα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, συνολικού ύψους 11,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο πρόεδρος του Καυτανζογλείου, Στέργιος Μπαλοδήμος και ο εκπρόσωπος της ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ, Θωμάς Βράνος.

Επίσης, έγινε παρουσίαση του τεχνικού τοπογραφικού σχεδιαγράμματος και του υπομνήματος της ανακατασκευής, αναβάθμισης και αποκατάστασης του σταδίου αλλά και του βοηθητικού γηπέδου.

Στο υπόμνημα αναφέρονται παρεμβάσεις στατικής ενίσχυσης, η ανακατασκευή του ταρτάν και αλλά και εργασίες εξωραϊσμού και υποδομές προσβασιμότητας.

«Το ξεχασμένο Καυτανζόγλειο ξαναμπαίνει στον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου Αθλητισμού»

Ο Γιάννης Βρούτσης σε δηλώσεις του εξέφρασε τη συγκίνηση και τη χαρά που βρέθηκε ξανά στο Καυταντζόγλειο. «Ότι είχαμε δεσμευτεί από την αρχή όλο αυτό το διάστημα, ότι το Καυτανζόγλειο θα γίνει το ΟΑΚΑ της Βορείου Ελλάδος, γίνεται πράξη», τόνισε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε πως «η δέσμευση των 11,5 εκατομμυρίων ευρώ παίρνει σάρκα και οστά. Υπογράφουμε μαζί με τη διοίκηση του Καυτανζογλείου την κρίσιμη υπογραφή, βάσει της οποίας το χρονοδιάγραμμα λέει ότι μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου βγαίνουν τα τεύχη δημοπράτησης. Θα μετρήσουμε περίπου 35 με 40 μέρες από εκείνη τη μέρα, που είναι το δικαίωμα ενστάσεων. Εύχομαι να μην υπάρχει ένσταση. Άρα, εάν υλοποιηθεί αυτό χωρίς ένσταση, μέσα σε αυτό το χρόνο μπαίνει ο ανάδοχος, ξεκινάνε οι μπουλντόζες να αναμορφώνουν, αναβαθμίζουν και εκσυγχρονίζουν το μεγαλύτερο αθλητικό στολίδι της Βορείου Ελλάδος, το Καυτανζόγλειο».

Και συμπλήρωσε πως «το ξεχασμένο Καυτανζόγλειο ξαναμπαίνει στον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου Αθλητισμού και της χώρα μας όλης».

«Το Καυτατζόγλειο το έχουμε αγκαλιάσει μαζί με τον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή»

Ο κ. Βρούτσης τόνισε πως «από την πρώτη στιγμή ανοίξαμε ορθάνοιχτα και τις πόρτες και τα παράθυρα και για τον ΠΑΟΚ και για τον Ηρακλή» και πρόσθεσε πως «το Καυτατζόγλειο το έχουμε αγκαλιάσει μαζί με τον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή. Κάνουμε τα πάντα για τις δύο μας ομάδες».

«Βλέπετε ότι και η συνεργασία και με τον ΠΑΟΚ και με τον Ηρακλή είναι άριστη. Και νομίζω ότι όλοι μαζί, με τις δυσκολίες που υπάρχουν πάντα στις κατασκευές, θα προχωρήσουμε και θα εξυπηρετηθούν και οι ομάδες και όλος ο αθλητισμός της Θεσσαλονίκης», κατέληξε ο κ. Βρούτσης.

Ο κ. Βρούτσης ανέφερε επίσης, σε δηλώσεις του, ότι το Καυτανζόγλειο ήταν ξεχασμένο για δεκαετίες και πως δεν είχε ασχοληθεί κανείς για την αναβάθμισή του. «Όταν ανέλαβα υπουργός, αναγκάστηκα και το οδήγησα σε κλείσιμο, καθώς δεν είχε τα απαραίτητα στοιχεία που διαμορφώνουν την ασφάλεια» εξήγησε.

Και συμπλήρωσε πως «από την επόμενη ημέρα κινηθήκαμε σε τρεις κατευθύνσεις. Πρώτον, να αγκαλιάσουμε τον ΠΑΟΚ, δεύτερον τον Ηρακλή, για να είναι οι κεντρικές ομάδες, να μπουν στο γήπεδο, να το χαρούν, να παίξουν, με τις καλύτερες ευχές μας και ταυτόχρονα να κάνουμε ότι μπορούμε για την αναβάθμιση, ώστε να γίνει αυτό που είπαμε, το ΟΑΚΑ της Βορείου Ελλάδας.

Έπρεπε να βρεθούνε οι πόροι. Διαμορφώσαμε ένα πλαίσιο αναζήτησης αναγκών του Καυτανζογλείου, κι αυτή η μελέτη έδειξε ότι χρειάζονται 11.500.000 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα βρέθηκαν, δεσμεύτηκαν από το Υπουργείο Αθλητισμού, μέσω του Υπουργείου Οικονομικών και σήμερα είμαστε εδώ, όπως ακριβώς είχαμε δεσμευτεί, δείχνοντας αξιοπιστία και υπευθυνότητα, στην προαναγγελία που είχαμε κάνει».

Τι θα γίνει με ΠΑΟΚ και Ηρακλή

Ο κ. Βρούτσης σημείωσε πως όσα χρήματα βάλει ο Ηρακλής για την αναβάθμιση του γηπέδου θα συμψηφιστούν με τα έξοδα των υποχρεώσεων της προς το γήπεδο και θα αφαιρεθούν. Το ίδιο θα συμβεί όταν μετακομίσει εκεί ο ΠΑΟΚ λόγω της κατασκευής της Νέας Τούμπας.

Ο υπουργός πρόσθεσε επίσης πως στόχος είναι ο Ηρακλής να παραμείνει στο γήπεδο για όσο διαρκούν οι εργασίες και το στάδιο να έχει ετοιμαστεί έτσι ώστε να υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι.

«Το βασικό είναι να ξεκινήσουν οι εργασίες»

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Καυτανζογλείου, Στέργιος Μπαλοδήμος επισήμανε ότι «το βασικό είναι να ξεκινήσουν οι εργασίες. Τα έργα, πρώτα ο Θεός, θα ξεκινήσουν αρχές του νέου έτους». Όσον αφορά το χλοοτάπητα του σταδίου, ο κ. Μπαλοδήμος εξήγησε ότι είναι ένα έργο που έχει αναλάβει να κάνει ο Ηρακλής. «Έχει μία σύμβαση ο Ηρακλής με την εταιρεία που κατασκευάζει τον χλοοτάπητα και είναι θέμα της εταιρείας και του Ηρακλή πότε θα τελειώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τιμητική πλακέτα από τον ΑΣ ΠΑΟΚ στον Γιάννη Βρούτση

Ο Γιάννης Βρούτσης είχε συνάντηση και με αντιπροσωπεία του ΑΣ ΠΑΟΚ που βρέθηκε στο Καυτανζόγλειο, για τα έργα που γίνονται στο στάδιο.

Πριν τη συνάντηση, ο ΑΣ ΠΑΟΚ παρέδωσε τιμητική πλακέτα στον κ. Βρούτση, για την προσφορά του στον Αθλητισμό. Μάλιστα, ο πρόεδρος τον «ασπρόμαυρων», Νίκος Παρασκευόπουλος, τόνισε πως «Θέλουμε να παίξουμε στο Καυτανζόγλειο το καλοκαίρι».

Νωρίτερα, ο κ. Βρούτσης βρέθηκε στην Περαία και στο κολυμβητήριο της περιοχής, όπου υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Θερμαϊκού και της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας προβλέπεται η παραχώρηση τεσσάρων διαδρομών του κολυμβητηρίου, προκειμένου να διατίθενται για την κάλυψη των προπονητικών αναγκών ομάδων από τη Θεσσαλονίκη αλλά και από άλλες περιοχές της χώρας.