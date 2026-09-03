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Αγρίνιο: Σοκαριστική τροπή στην υπόθεση εξαφάνισης της 15χρονης – Κατήγγειλε αρπαγή και ομαδικό βιασμό, 2 συλλήψεις

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Την αρπαγή της και τον ομαδικό βιασμό της από δύο άνδρες, κατήγγειλε η 15χρονη που εξαφανίστηκε από το Αγρίνιο και βρέθηκε την Τετάρτη (02.09.2026) μετά από μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ. Οι αρχές έχουν συλλάβει ήδη 2 άτομα και εξετάζουν προσεκτικά όλα τα στοιχεία που βρέθηκαν στο σπίτι όπου εντοπίστηκε, με σκοπό να «δέσουν» την υπόθεση εξαφάνισης και να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Η 15χρονη εξαφανίστηκε την Τρίτη από την περιοχή Αγίου Ιωάννη Ρηγανά στο Αγρίνιο, με αποτέλεσμα οι γονείς της να απευθυνθούν στην αστυνομία για τον εντοπισμό της. Το Χαμόγελο του Παιδιού έβγαλε άμεσα ανακοίνωση για την εξαφάνισή της και λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε σε σπίτι 31χρονου στην ίδια περιοχή.

Το agriniopress.gr μεταδίδει πως εντός του σπιτιού βρέθηκαν ρούχα και εσώρουχα του κοριτσιού, με τις αρχές να προχωρούν στην σύλληψη τόσο του 31χρονου όσο και ενός 32χρονου καθώς η ανήλικη τους κατήγγειλε για αρπαγή και ομαδικό βιασμό.

Σε βάρος και των δύο ανδρών έχει σχηματιστεί δικογραφία για αρπαγή και βιασμό ανηλίκου ενώ έχουν παραγγελθεί ιατρικοδικαστική και τοξικολογικές εξετάσεις.

Αγρίνιο

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