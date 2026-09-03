Άκης Σκέρτσος για το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα: Δεν έμαθε τίποτα, δεν ξέχασε τίποτα

Την κοστολόγηση του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη αμφισβήτησε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, με τον ίδιο να εστιάζει στην εξαγγελία για τη δημιουργία 50.000 προσιτών κατοικιών σε διάστημα τεσσάρων ετών.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Επικρατείας σε ανάρτησή του στο Facebook, το κόστος της συγκεκριμένης παρέμβασης θα μπορούσε να φτάσει περίπου τα 7,5 δισ. ευρώ, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ποσό αντίστοιχο με τα 7,39 δισ. ευρώ στα οποία ανέρχεται, σύμφωνα με την πλευρά Τσίπρα, η συνολική κοστολόγηση του τετραετούς οικονομικού προγράμματος.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«”Ο λύκος κι αν εγέρασε κι άσπρισε το μαλλί του, ούτε τη γνώμη άλλαξε ούτε την κεφαλή του“.

Ως επικεφαλής της διυπουργικής επιτροπής για την εθνική στεγαστική πολιτική έχουμε ασχοληθεί συστηματικά το τελευταίο διάστημα μαζί με την αρμόδια υπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου με το κόστος κατασκευής των 2.800 κοινωνικών κατοικιών που θα δημιουργήσουμε σε ανενεργά στρατόπεδα της χώρας υπό το ευρωπαϊκό κοινωνικό κλιματικό ταμείο.

Η τιμή του τετραγωνικού μέτρου για κάθε κοινωνική κατοικία υπολογίζεται στα ~1.850 ευρώ/τμ ή στις ~150.000 ευρώ ανά διαμέρισμα των 80 τμ. Οι 2.800 κατοικίες κοστίζουν συνολικά 420 εκ. Ευρώ.

Επομένως οι 50.000 κατοικίες που εξήγγειλε σήμερα για τα επόμενα 4 χρόνια ο κ. Τσίπρας πόσο κοστίζουν; Με έναν απλό πολλαπλασιασμό ο λογαριασμός βγαίνει περίπου στα 7,5 δις ευρώ.

Κι αυτό είναι ένα μόνο από τα >40 μέτρα με δημοσιονομικό κόστος που περιείχε το νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του κ. Τσίπρα ενώ το πρωί οι συνεργάτες του μας ενημέρωναν μέσω διαρροών ότι το συνολικό πακέτο παροχών δεν υπερβαίνει τα 7,4 δις ευρώ στην τετραετία.

Καλά θα πάει ΚΑΙ αυτό…δεν έμαθε τίποτα, δεν ξέχασε τίποτα».