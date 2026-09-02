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Αθήνα: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα, μια ηλικιωμένη στο νοσοκομείο

Αρχείο Intime
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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα, επί της οδού Μυκηνών.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από το διαμέρισμα παραλήφθηκε μία ηλικιωμένη γυναίκα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Καλλιθέα Φωτιά

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