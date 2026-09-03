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ΕΘΝΙΚΑ

Διάβημα στην Άγκυρα για τα θαλάσσια πάρκα και το χωροταξικό: “Η κυριαρχία στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς”

Intime
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Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα, κατόπιν οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών, τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια όσο και για τις Προεδρικές Αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο «εθνικών» θαλάσσιων πάρκων.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, κατά την επίδοση του ελληνικού διαβήματος, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών παρέδωσε Ρηματικές Διακοινώσεις, στις οποίες επαναλαμβάνονται οι ισχυρισμοί που έχει ήδη διατυπώσει δημοσίως η τουρκική πλευρά και τους οποίους η Αθήνα χαρακτηρίζει ανυπόστατους.

Η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους αυθαίρετους και χωρίς οποιαδήποτε νομική βάση. Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα.

Παράλληλα, η ελληνική πλευρά απορρίπτει ως άκυρη και στερούμενη έννομης ισχύος την ανακήρυξη των τουρκικών «εθνικών» θαλάσσιων πάρκων, στον βαθμό που αυτά εκτείνονται σε περιοχές εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Όπως αναφέρουν οι διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναδεικνύει ενώπιον των Ευρωπαίων και διεθνών εταίρων της κάθε μονομερή ενέργεια που παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο και θίγει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

Αιγαίο

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