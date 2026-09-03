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Μικροπροβλήματα προκάλεσε η καταιγίδα στη Θεσσαλονίκη – Κλήσεις στην Πυροσβεστική για κοπή δέντρων και άντληση υδάτων

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Σφοδρή καταιγίδα έπληξε το βράδυ της Πέμπτης τη Θεσσαλονίκη, αλλάζοντας το σκηνικό του καιρού.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε κλήσεις για κοπή δέντρων και για άντληση υδάτων στην περιοχή των Αμπελοκήπων και του Ευόσμου, παραμένει, ωστόσο, σε επιφυλακή, γιατί το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί ιδιαίτερα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη Πυροσβεστική Υπηρεσία

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