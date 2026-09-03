Μικροπροβλήματα προκάλεσε η καταιγίδα στη Θεσσαλονίκη – Κλήσεις στην Πυροσβεστική για κοπή δέντρων και άντληση υδάτων
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Σφοδρή καταιγίδα έπληξε το βράδυ της Πέμπτης τη Θεσσαλονίκη, αλλάζοντας το σκηνικό του καιρού.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε κλήσεις για κοπή δέντρων και για άντληση υδάτων στην περιοχή των Αμπελοκήπων και του Ευόσμου, παραμένει, ωστόσο, σε επιφυλακή, γιατί το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη.
Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί ιδιαίτερα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.
Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ