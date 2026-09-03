Τρένο του Πηλίου: Επιπλέον δρομολόγια για τον μήνα Σεπτέμβριο

Επιπλέον δρομολόγια θα πραγματοποιεί το τρένο του Πηλίου, τις Παρασκευές 4, 18 και 25 Σεπτεμβρίου, με τις αμαξοστοιχίες 3800 και 3801, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εκδρομέων.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχία 3800 θα αναχωρεί από τα Άνω Λεχώνια στις 10:00, ενώ η αμαξοστοιχία 3801 θα αναχωρεί από τις Μηλιές στις 15:00. Και στις δύο κατευθύνσεις θα πραγματοποιείται ενδιάμεση στάση διάρκειας 15 λεπτών στην Άνω Γατζέα.

Υπενθυμίζεται ότι τα τακτικά δρομολόγια του τρένου του Πηλίου θα συνεχίσουν να εκτελούνται κανονικά και τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες: 2130121010, traveloffice@hellenictrain.gr