Γιώργος Λιάγκας – Στον χρυσό καταρράκτη της Ισλανδίας: “Απ’ τα πιο όμορφα πράγματα που έχω δει στη φύση στη ζωή μου”

Ο Γιώργος Λιάγκας συνεχίζει τις αποδράσεις του στο εξωτερικό, με νέο προορισμό αυτή τη φορά την Ισλανδία. Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1, μετά την ολιγοήμερη παραμονή του στην Αθήνα, ταξίδεψε στη χώρα και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμιότυπα από την περιήγησή του, μέσα από αναρτήσεις του στο Instagram την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026.

Πρώτος σταθμός του ήταν το Ρέικιαβικ, όπου έκανε τον απαραίτητο ανεφοδιασμό, πριν συνεχίσει το ταξίδι του και εξερευνήσει το ιδιαίτερο φυσικό τοπίο της Ισλανδίας. Ανάμεσα στα σημεία που επισκέφθηκε ήταν και ο εντυπωσιακός καταρράκτης Gullfoss.

Μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media, ο Γιώργος Λιάγκας έδειξε στους ακολούθους του το τοπίο και περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο το νερό καταλήγει στο φαράγγι, ενώ αναφέρθηκε και στην ηφαιστειακή προέλευση των βράχων.

«Και εδώ λοιπόν είναι η συνέχεια. Βλέπετε εδώ πώς πέφτει. Εντυπωσιακό. Και όλο αυτό, αντιλαμβάνεστε, είναι ένα canyon και είναι μαύροι οι βράχοι γιατί είναι όλο ηφαιστειακό το πέτρωμα. Βλέπετε, είναι λάβα. Μόνο η φύση αυτά. Ισλανδία. Μοναδική», ανέφερε σε βίντεο που ανάρτησε.

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής κατέγραψε τους διπλούς καταρράκτες, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για το θέαμα που αντίκρισε.

«Απ’ τα πιο όμορφα πράγματα που έχω δει στη φύση στη ζωή μου. Αυτοί εδώ είναι οι διπλοί καταρράκτες. Πρώτος καταρράκτης. Και εδώ δεύτερος καταρράκτης. Θα τραβήξω και από κάτω τώρα που είναι πιο εντυπωσιακοί ακόμα», είπε χαρακτηριστικά.