Πολύωρη διακοπή ρεύματος σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης
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THESTIVAL TEAM
Διακοπή ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένη για σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις από τις 8:00πμ έως τις 2:30μμ στον Δήμο Χαλκηδόνος και συγκεκριμένα οι καταναλωτές που βρίσκονται στην ευρύτερη αγροτική/βιομηχανική περιοχή ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ, ΔΥΤΙΚΑ και ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ των ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ καθώς και επί της ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ από το ύψος της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ με κατεύθυνση ΔΥΤΙΚΑ.
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