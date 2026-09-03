Ανδρουλάκης: “Τώρα ΠΑΣΟΚ” σημαίνει επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο – Λιγότερα φορολογικά βάρη για τον ιδιωτικό υπάλληλο

Ομιλία από το Ηράκλειο Κρήτης πραγματοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τα 52 χρόνια από την ημέρα ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ από τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην αρχή της ομιλίας του ανέφερε: «Επιλέξαμε σήμερα να τιμήσουμε αυτή την ιστορική ημέρα την Κρήτη, την Κρήτη των μεγάλων πατριωτικών και δημοκρατικών αγώνων που στήριξε τον Ανδρέα Παπανδρέου και την πολιτική αλλαγή του 1981 Την Κρήτη, τη γενέτειρα του Ελευθέριου Βενιζέλου, την Κρήτη που κράτησε την παράταξη όρθια στις πιο δύσκολες στιγμές. Την Κρήτη που ξανάβαψε πράσινο τον πολιτικό χάρτη.

Γιατί από εδώ; Γιατί από εδώ έγινε το ξεκίνημα της νίκης που θα γίνει φλόγα νίκης, ρεύμα νίκης στις επόμενες εκλογές. Η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, να κάνουμε ξανά την πολιτική υπόθεση όλων των Ελλήνων, να τελειώσουμε με το κλειστό σύστημα εξουσίας της ΝΔ που πλήγωσε, εξαπάτησε και δυσκόλεψε την καθημερινότητα του ελληνικού λαού. Πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον με αισιοδοξία και αυτό δεν είναι κομματικό μας καθήκον, κι αυτό είναι χρέος για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας».

Σε άλλο σημείο ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει τον Πόντιο Πιλάτο. Ας αφήσουν τα ψευτοδιλήμματα, μάς λένε τι θέλουμε; Ασφάλεια ή Κοινωνικό Κράτος. Εμείς οι Σοσιαλιστές, οι πατριώτες τα θέλουμε και τα δύο. Θέλουμε μια Ευρώπη με κοινή εξωτερική πολιτική, με δική της αμυντική βιομηχανία, με κοινά εξοπλιστικά προγράμματα, για να σταματήσει ο δικός μας λαός να πληρώσει δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς ενώ κάποιοι κάνουν νοσοκομεία την κεντρική Ευρώπη».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη θητεία της ΝΔ, χρειαζόμαστε τώρα πολιτική αλλαγή! Η κυβέρνηση μιλά για ευημερία και κάθε οικογένεια ζει με το άγχος του χρέους, της ακρίβειας και της στέγασης. Αυτό, όμως, είναι παρακμή! Τώρα ΠΑΣΟΚ για να πάει μπροστά η πατρίδα μας.

Δεν συμβιβαζόμαστε με μια Ελλάδα χαμηλών προσδοκιών. Τα πράγματα θα αλλάξουν με κοινωνικούς αγώνες και θα αλλάξουν! Θα αλλάξουμε τον τρόπο άσκησης της εξουσίας. Δεν θα γίνουμε διαχειριστές ενός άδικου συστήματος.

Δεν έχουμε εξαρτήσεις, έχουμε πολιτική αυτονομία και λογοδοτούμε αποκλειστικά και μόνο στην κοινωνία! Η πολιτική αυτονομία είναι όρος δημοκρατίας και πολιτικής αλλαγής, είναι η οριοθέτηση μας απέναντι στα κόμματα σφραγίδας, τα κόμματα παρέας, στα κόμματα που είναι προσκολλημένα σε ολιγάρχες. Ανανεώσαμε το πολιτικό προσωπικό μας. Γιατί η πολιτική αυτονομία είναι προϋπόθεση αλλαγής!».

Μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε, σύμφωνα με το cretalive: «Η ΝΔ οικοδόμησε ένα από τα πιο διεφθαρμένα και συγκεντρωτικά συστήματα εξουσίας. Οι απευθείας αναθέσεις έγιναν κανόνας!», ενώ απευθυνόμενος προσωπικά στον πρωθυπουργό ανέφερε “δεν μπορεί το βαθύ κράτος να είναι για τους άλλους. Κύριε Πρωθυπουργέ, να αναλάβετε τις ευθύνες σας! Το βαθύ κράτος είναι η αντίληψη ότι η εξουσία του κ. Μητσοτάκη δεν πρέπει να λογοδοτεί, ότι η κυβέρνηση πρέπει να ελέγχει τα πάντα και να μην την ελέγχει κανείς!».

Ο κ. Ανδρουλάκης εκτόξευσε πυρά και προς τον Αλέξη Τσίπρα: «Το πρόγραμμα του συγκυβερνήτη του κ. Καμμένου είναι εξαπάτηση!” είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ακόμη: “Έλεγαν για σεισάχθεια και έφεραν τους ηλεκτρικούς πλειστηριασμούς! Βάφτισαν τον τυχοδιωκτισμό ως επαναστατική πράξη, αυτοί που έδωσαν για ένα αιώνα τη δημόσια περιουσία στους δανειστές! Αυτοί που έφεραν το νόμο Κατρουγκαλου! Πλέον θέλουν τη golden Visa ενώ άλλα έλεγαν, ξεπουλώντας τη περιουσία του κόσμου!

Η Ελλάδα χρειάζεται σχέδιο, αξιοπιστία για να πάει μπροστά! Εμείς μπορούμε και θα πάμε την Ελλάδα μπροστά! Δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία στον κ. Μητσοτάκη και στον κ. Τσίπρα! Δεν τους χρωστά ο λαός. Η Ελλάδα θα πάει μπροστά με πολιτική αυτονομία και σύγκρουση με τα κατεστημένα, κοινωνική δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια για όλους!».

Εξειδικεύοντας το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε: «Δεν ζητάμε λευκή επιταγή! Το πρόγραμμα μας έχει περιεχόμενο!

Από την πρώτη μέρα της κυβέρνησης μας θα ψηφίσουμε το νόμο της κοινωνικής κατοικίας για να γίνει η στέγη δικαίωμα για όλους!

Επαναφέρουμε την ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας! Πρώτα η ρύθμιση του δανείου και όχι η εξόντωση του δανειολήπτη από τα κοράκια!

“Τώρα ΠΑΣΟΚ” σημαίνει για τον επιχειρηματία να μπορεί να κρατήσει την επιχείρηση του, για αυτό επαναφέρουμε την ρύθμιση των 120 δόσεων.

Δεσμευόμαστε για να μην μένει κανένα παιδί έξω από βρεφονηπιακό σταθμό!

“Τώρα ΠΑΣΟΚ” σημαίνει επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο και λιγότερα φορολογικά βάρη για τον ιδιωτικό υπάλληλο!

“Τώρα ΠΑΣΟΚ” για τον συνταξιούχο! Δεσμευόμαστε για ένα νέο ΕΚΑΣ και τη 13η σύνταξη σε δύο δόσεις!

“Τώρα ΠΑΣΟΚ “σημαίνει ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, την εργασία και παντού για τα ΑΜΕΑ

“Τώρα ΠΑΣΟΚ” σημαίνει αφορολόγητο στην αντλία για τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο. Σημαίνει ότι τα ευρωπαϊκά χρήματα θα πηγαίνουν σε όσους πραγματικά παράγουν και όχι στους κολλητούς του κ. Μητσοτάκη.

“Τώρα ΠΑΣΟΚ” σημαίνει καθολική πρόσβαση στην Υγεία.

“Τώρα ΠΑΣΟΚ” σημαίνει ένα άλλο κράτος, ένα κράτος που δεν θα διοικείται από κομματικά γραφεία.

Με το σχέδιο Αναστάσιος Πεπονής χτίζουμε ένα αποκεντρωμένο κράτος, που εγγυάται την αξιοκρατία».