Ηγουμενίτσα: “Ο 29χρονος είναι βαθιά συντετριμμένος, μετά τον τραυματισμό της 24χρονης έσπευσε κοντά της” λέει ο δικηγόρος του

Το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηγουμενίτσας αναμένεται να περάσει αύριο Παρασκευή ο 29χρονος που κατηγορείται πως παρέσυρε την 24χρονη σύντροφο του με το αυτοκίνητο του μετά από καβγά που είχαν μεταξύ τους.

Την ίδια ώρα η νεαρή κοπέλα συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (01/09) στο κέντρο της Ηγουμενίτσας. Το ζευγάρι είχε διαπληκτισμό ενώ διασκέδαζε σε νυχτερινό κέντρο της πόλης και ο καβγάς συνεχίστηκε στο αυτοκίνητο του 29χρονου.

Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, η 24χρονη φέρεται να ανέβηκε στο καπό του αυτοκίνητου και ο 29χρονος πάτησε γκάζι, με αποτέλεσμα η 24χρονη να πέσει στον δρόμο και να χτυπήσει στο κεφάλι.

Η νεαρή μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της.

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων, όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Μετά από έρευνα της αστυνομίας ο 29χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας αλλά και παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοολομέτρησης, όπου διαπιστώθηκε ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Ο νεαρός οδηγήθηκε χθες, Τετάρτη, ενώπιον των δικαστικών αρχών, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο.

Ο δικηγόρος και συνήγορος υπεράσπισης του 29χρονου, Γιώργος Τζήκας, μιλώντας στο newsit.gr τονίζει: «Πρωταρχικό μέλημα του εντολέα μου παραμένει η αποκατάσταση της υγείας της κοπέλας του. Είναι βαθιά συντετριμμένος από την εξέλιξη του περιστατικού και η σκέψη του βρίσκεται, πάνω απ’ όλα, στην ίδια και στην προσπάθειά της να αναρρώσει πλήρως».

Και συμπληρώνει: «Δυστυχώς, ο τρόπος με τον οποίο η υπόθεση παρουσιάστηκε στη δημοσιότητα δημιουργεί σε όποιον δεν γνωρίζει τα πραγματικά περιστατικά την εντύπωση ότι ο εντολέας μου επιχείρησε να παρασύρει την κοπέλα του με σκοπό να τη σκοτώσει. Η πραγματικότητα, όμως, όπως αποτυπώνεται στο ίδιο το υλικό της δικογραφίας, είναι εντελώς διαφορετική.

Ο εντολέας μου επιχείρησε να αποχωρήσει έπειτα από μία ένταση μεταξύ τους. Όταν η κοπέλα του στάθηκε μπροστά στο όχημα, εκείνος σταμάτησε, κατέβηκε και την απομάκρυνε. Στη συνέχεια, εκείνη επέστρεψε και ανέβηκε η ίδια στο καπό, ενώ μετά την πτώση και τον τραυματισμό της ο εντολέας μου ακινητοποίησε αμέσως το όχημα, έσπευσε κοντά της, φώναξε για βοήθεια και παρέμεινε δίπλα της μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας.

Τα πραγματικά αυτά δεδομένα δεν συνάδουν με πρόθεση ή αποδοχή αφαίρεσης ανθρώπινης ζωής και απέχουν ουσιωδώς από την εικόνα που έχει μέχρι σήμερα δημιουργηθεί στη δημόσια σφαίρα.

Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ανακριτική διαδικασία και στη Δικαιοσύνη. Είμαι βέβαιος ότι η υπόθεση θα κριθεί αποκλειστικά με βάση τα πραγματικά στοιχεία και τον νόμο, χωρίς να επηρεαστεί η δικαστική κρίση από την ένταση της δημοσιότητας ή από μία ανάγκη ικανοποίησης του κοινού περί δικαίου αισθήματος, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση έχει διαμορφωθεί πάνω σε μία εσφαλμένη και αποσπασματική εικόνα των γεγονότων».