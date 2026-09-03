Σδούκου: Μετά την ομιλία Τσίπρα, ξεκίνησαν τα δύσκολα για τα στελέχη του, που καλούνται τώρα να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα

«Μετά την ομιλία Τσίπρα, ξεκίνησαν τα δύσκολα για τα στελέχη του, που καλούνται τώρα να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα», δήλωσε η η εκπρόσωπος Τύπου ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου.

«Από το πρωί, ο αν. Τομεάρχης Οικονομικών κ. Παππάς μάς είπε ότι η “Πατριωτική Εισφορά” θα περιλαμβάνει ακόμη και περιουσιακά στοιχεία, όπως κοσμήματα που μπορεί να έχει κάποιος στο σπίτι του ή σε μια θυρίδα, για να διαψεύσει λίγες ώρες αργότερα όσα ο ίδιος είχε πει.

Στη συνέχεια, εφαρμόζοντας “Τσιπρικά μαθηματικά”, προσπάθησε να μας πείσει ότι το ετήσιο κόστος των 400 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση 80.000 φοιτητών με 500 ευρώ επί δέκα μήνες δεν πολλαπλασιάζεται επί τέσσερα στην τετραετία, δηλαδή δεν φτάνει το 1,6 δισεκατομμύριο, αλλά παραμένει αθροιστικά στα 400 εκατομμύρια!», συνέχισε η εκπρόσωπος Τύπου ΝΔ.

Και πρόσθεσε: «Την ίδια ώρα, στελέχη του κ. Τσίπρα άρχισαν να ανασκευάζουν την εξαγγελία για 50.000 νέες κατοικίες, μιλώντας πλέον για ανακαινίσεις. Όσο για τα έσοδα της “Πατριωτικής Εισφοράς”, που υποτίθεται ότι θα χρηματοδοτήσουν τις παροχές, υπάρχει μια “μικρή” υστέρηση 12,5 δισ. ευρώ σε σχέση με τα έξοδα».

«Επειδή αντιλαμβάνονται ότι η ελληνική κοινωνία δεν πρόκειται να δεχθεί ένα “Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης Νο2”, παίρνουν ήδη πίσω τη μία εξαγγελία μετά την άλλη και κάνουν κυβιστήσεις στα τηλεοπτικά παράθυρα. Καλά ξεμπερδέματα», κατέληξε στη δήλωσή της η κ. Σδούκου.