Σύλβια Δεληκούρα: “Αν μία χρονιά πετύχει μία θεματολογία, την επόμενη βλέπουμε πολλές σειρές στην ίδια κατεύθυνση”

Η Σύλβια Δεληκούρα μίλησε στο ένθετο «Τύπος TV» και στην Κατερίνα Θεοδωροπούλου με αφορμή τη συμμετοχή της στη νέα σειρά της ΕΡΤ1, «TV Land».

Η ηθοποιός σχολίασε τη σημερινή τηλεοπτική πραγματικότητα και την τάση των καναλιών να ακολουθούν θεματολογίες που έχουν ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία. Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στην κωμωδία, τονίζοντας πως, μέσα από την επαφή της με τους τηλεθεατές, διαπιστώνει ότι το συγκεκριμένο είδος έχει λείψει πολύ από την ελληνική τηλεόραση.

-Πώς σου φαίνεται η τηλεοπτική πραγματικότητα, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, με τις πάρα πολλές σειρές;

Είναι λίγο περίεργη. Νομίζω ότι ακολουθούμε μία πεπατημένη. Αν μία χρονιά πετύχει μία συγκεκριμένη θεματολογία, μία σειρά εποχής για παράδειγμα, την επόμενη βλέπουμε πολλές σειρές να κινούνται στην ίδια κατεύθυνση.

Φοβάται ο κόσμος, το καταλαβαίνω, είναι λογικό, γιατί δίνει τα λεφτά του. Από την άλλη, όμως, θεωρώ πως δεν ξέρει τι θέλει ο κόσμος να δει. Από αυτά που αφουγκράζομαι και έχω διάθεση να ακούσω όταν με σταματούν στον δρόμο, αλλά και από τις συζητήσεις που κάνω καθημερινά με γονείς στις παιδικές χαρές και στα πάρκα, καταλαβαίνω ότι ο κόσμος έχει μεγάλη ανάγκη από κωμωδία. Φυσικά και έχουν τη θέση τους οι κοινωνικές ή οι δραματικές σειρές, όμως θεωρώ ότι η κωμωδία έχει λείψει πολύ από την ελληνική τηλεόραση.