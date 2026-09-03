Η Αναστασία Γιάμαλη απαντά σε Q&A πριν από την πρεμιέρα της στο MEGA: “Δε θέλω άλλο πόλεμο και καμία άλλη γυναικοκτονία”

Η Αναστασία Γιάμαλη επιστρέφει για τρίτη σεζόν με τις «Εξελίξεις Τώρα», που κάνουν πρεμιέρα το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και θα μεταδίδονται κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 15:20 στο MEGA.

Λίγο πριν από την επιστροφή της στον τηλεοπτικό αέρα, η δημοσιογράφος απάντησε σε ένα σύντομο Q&A στην κάμερα του σταθμού, αποκαλύπτοντας τι φοβάται περισσότερο για τον Σεπτέμβριο και τι εύχεται για τη νέα σεζόν.

Στην ερώτηση «Τι φοβάσαι περισσότερο τον Σεπτέμβρη; Την πολιτική επικαιρότητα ή να ανοίξεις τα mail σου μετά το καλοκαίρι;», η Αναστασία Γιάμαλη απάντησε: «Σίγουρα τα email μου θα είναι πρόβλημα λόγω της ποσότητας, αλλά νομίζω λόγω πίεσης σε προεκλογική χρονιά, η προεκλογική χρονιά θα είναι μεγαλύτερο πρόβλημα».

Όταν κλήθηκε να κάνει «mute» μία λέξη ή μία είδηση για ολόκληρο τον Σεπτέμβριο, τόνισε: «Σίγουρα δε θέλω άλλο πόλεμο και δε θέλω καμία άλλη γυναικοκτονία».

Τέλος, συμπληρώνοντας τη φράση «Φέτος τον Σεπτέμβρη, δίνουμε ραντεβού στο MEGA γιατί…», η Αναστασία Γιάμαλη απάντησε με το όνομα της εκπομπής της: «Οι Εξελίξεις Τώρα είναι εκεί».